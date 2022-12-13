Paycell’den uluslararası hızlı ve uygun para transferi

Dijital ödeme platformu Paycell’in hayata geçirdiği hesaptan hesaba uluslararası para transferi işlemi sayesinde kullanıcılar, bu işlemlerini hızlı, güvenilir ve uygun maliyetli şekilde gerçekleştirebiliyor.

Yeni nesil ödeme platformu Paycell, kullanıcılarına uluslararası kolay ve uygun para transferine yönelik alternatif çözümler sunuyor. Nium’la stratejik iş ortaklığını duyuran Paycell, bu çözüm ortaklığıyla hesaptan hesaba uluslararası para transferi işlemi sunuyor. Kullanıcılar bu sayede hızlı, güvenilir ve uygun fiyatlı para transferi gerçekleştirebiliyor.

Hesaptan hesaba para transferi altyapısı sayesinde kullanıcılar, uluslararası para transfer işlemlerini, yüksek komisyon ücreti ödemeden ve alternatiflerine göre daha kısa sürede beklemeden gerçekleştirebiliyor. 7 gün 24 saat işlem opsiyonu sayesinde alıcılar kendilerine gönderilen fona anında erişebiliyor.

Dolaz: “Yenilikçi çözüm arayanlara hızlı ve kapsayıcı çözümler sunuyoruz”

Kullanıcıların para transfer işlemlerinde yenilikçi çözümler aradığına dikkat çeken Paycell Genel Müdürü Serhat Dolaz, “Satın alma ve ödeme yöntemlerindeki hızlı değişime paralel olarak kullanıcılar, para transferinde yenilikçi, kolay ve kullanılabilir çözümler arıyor. Paycell olarak biz de bu ihtiyaca yönelik iş birliklerimizi artırmaya devam ediyoruz. Çeşitlilik açısından alanındaki en zengin platform olma vizyonu doğrultusunda her geçen gün geliştirdiğimiz Paycell, Türkiye’nin en kapsayıcı dijital ödeme platformu olarak ön plana çıkıyor. Bu ve uluslararası para transferi sektöründe öncü olma hedeflerimiz doğrultusunda, kullanıcılarımıza Nium çözüm ortaklığıyla yurt dışına para transferinde inovatif, hızlı, güvenilir ve uygun fiyatlı alternatif çözümler sunuyoruz. Sunduğumuz hizmetle artık uluslararası para transferi işlemleri daha kolay. Yüksek komisyon ücretleri ödemeden ve vakit kaybetmeden para göndermek mümkün” dedi.