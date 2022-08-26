Paycell, sigorta seçeneklerini zenginleştirdi

Paycell, finansal pazaryerinden sunulan sigorta seçeneklerini zenginleştirmeye devam ediyor. Turkcell Sigorta aracılığıyla sunulan bu hizmet ile Paycell’liler artık uygulama içerisinde 4 farklı sigorta seçeneğine ulaşabiliyor.

Yeni nesil dijital ödeme platformu Paycell, kullanıcılarının yatırım işlemlerinden, nakit ve alışveriş kredi ihtiyaçlarına kadar birçok finansal ürüne erişim imkanı sağlıyor. Kullanıcılarına ihtiyaç duydukları kapsamlı finansal hizmetleri tek bir platform üzerinden müşteri deneyimine odaklanarak uygulamayı her geçen gün yeni nesil çözümlerle zenginleştirdiklerini ifade eden Paycell Genel Müdürü Serhat Dolaz konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Turkcell Sigorta aracılığı ile Paycell uygulamasından erişilen sigorta seçeneklerine Dask Zorunlu Deprem Sigortasını da ekleyerek müşterilerimize daha kapsamlı ve zengin sigorta hizmetleri sunmayı hedefledik. SigorTAM Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Yardım Eli Ferdi Kaza Sigortası, Ödemelerim Güvende Fatura Koruma Sigortası ve son olarak DASK olmak üzere dört ayrı sigorta ürünüyle platform kullanıcıları ihtiyaç duydukları sigorta hizmetlerine kolayca erişebilmekte. Platform olarak, tüm finansal ihtiyaçlara tek bir uygulamadan erişim vizyonuyla sunduğumuz hizmetlerimizi yeni iş birlikleriyle, yeni ürün ve servislerle çeşitlendirmeye devam edeceğiz.”