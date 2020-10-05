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Patlıcan tarlada 50 kuruşa düştü

Kilis’te, tarlada patlıcanın kilosu 50 kuruştan alıcı buluyor. Pandemi nedeniyle yurt dışına patlıcan ihracat edilmesi nedeniyle fiyatlar düştü.

Ekonomi 05.10.2020, 09:30
Patlıcan tarlada 50 kuruşa düştü

Kilis’te bin 500 dekar alandan 7 bin 500 ton civarında patlıcan üretiminin yapıldığı kentte patlıcan tarlada 50 kuruştan alıcı buluyor.
Kilis’in Suriye sınırındaki Yavuzlu köyünde patlıcan üretimi yapan Mehmet Şahbaz, patlıcan üretiminin zor ve zahmetli bir iş olduğunu ifade ederek, “Şubat ayında tohum olarak seraya ekiyoruz. Seralarda şitil olarak büyüdükten sonra 20-25 Nisan tarihleri arasında seralardan çekip tarlalara ekiyoruz. 2.5 ay içerisinde meyve vermeye başlıyor. Bu yıl ürünlerde bir düşüş oldu, para da etmiyor. Sıcaklar, hava değişikliği nedeniyle yeteri kadar ürün alamadık. Patlıcanın gübre, elektrik ilaç gibi giderleri çok yüksektir. Tarlada kilosu 50-60 kuruş arasında değişen fiyatla alıcı buluyor. Her mahsulde olduğu gibi üretici değil, aracılar para kazanıyor. Eskiden yurt dışına ihracat vardı, şu an yok, geçen yıl kurutmalık patlıcan çoktu, elde kaldı, bu nedenle satışlar düştü. Pandemi nedeniyle üretilen patlıcana talep yok. Yurt dışına da satılmıyor. 50 kuruşa patlıcan satarsak para kazanamıyoruz” dedi.

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