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Patent haftası ‘Sürdürülebilir Gelecek için İnovasyon’ teması ile kutlanacak

ADRES PATENT GENEL MÜDÜRÜ CUMHUR AKBULUT, 2020 YILINDA YAPILMASI PLANLANAN BİRÇOK ORGANİZASYONUN KOVİD-19 SALGINI NEDENİYLE SANAL ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİNE DİKKAT ÇEKEREK, "PATENT HAFTASININ 2020 YILI TEMASI DÜNYA GENELİNDE ‘SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK İÇİN İNOVASYON’ OLARAK DÜZENLENECEK. ÜLKEMİZ İÇİN İSE 'KORONA VİRÜSÜ SONRASI YERLİ ÜRETİM VE PATENTİN ÖNEMİ' ASIL TEMA OLACAKTIR. ÖZELLİKLE İMALAT SÜREÇLERİNDE İNOVASYON AYAĞININ GÜNÜMÜZDE ÇEVRECİ YAKLAŞIMLAR DİKKATE ALINARAK GERÇEKLEŞTİRİLİYOR" DEDİ.

Patent haftası ‘Sürdürülebilir Gelecek için İnovasyon’ teması ile kutlanacak

ADRES PATENT GENEL MÜDÜRÜ CUMHUR AKBULUT, 2020 YILINDA YAPILMASI PLANLANAN BİRÇOK ORGANİZASYONUN KOVİD-19 SALGINI NEDENİYLE SANAL ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİNE DİKKAT ÇEKEREK, "PATENT HAFTASININ 2020 YILI TEMASI DÜNYA GENELİNDE ‘SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK İÇİN İNOVASYON’ OLARAK DÜZENLENECEK. ÜLKEMİZ İÇİN İSE 'KORONA VİRÜSÜ SONRASI YERLİ ÜRETİM VE PATENTİN ÖNEMİ' ASIL TEMA OLACAKTIR. ÖZELLİKLE İMALAT SÜREÇLERİNDE İNOVASYON AYAĞININ GÜNÜMÜZDE ÇEVRECİ YAKLAŞIMLAR DİKKATE ALINARAK GERÇEKLEŞTİRİLİYOR" DEDİ.

24 Nisan 2020 Cuma 11:37
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Patent haftası ‘Sürdürülebilir Gelecek için İnovasyon’ teması ile kutlanacak

Küresel ısınmanın etkilerine dikkat çekmek amacıyla, her yıl 26 nisan günü kutlanan Patent Haftası’nın 2020 teması ‘Sürdürülebilir Gelecek için İnovasyon’ olarak belirlendi.

Fikri ve sınai mülkiyet haklarının önemine dikkat çekmek amacıyla Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’ne (WIPO) bağlı ülkeler tarafından her yıl Patent Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, 2020 yılında yapılması planlanan birçok organizasyonun kovid-19 salgını nedeniyle sanal ortamda gerçekleştirileceğine dikkat çekerek, "Patent haftasının 2020 yılı teması dünya genelinde ‘Sürdürülebilir Gelecek için İnovasyon’ olarak düzenlenecek. Ülkemiz için ise ’korona virüsü sonrası yerli üretim ve patentin önemi’ asıl tema olacaktır. Özellikle imalat süreçlerinde inovasyon ayağının günümüzde çevreci yaklaşımlar dikkate alınarak gerçekleştiriliyor." dedi.

Hibrit ve elektrikli otomobillerle LNG ile çalışan gemilere yönelik taleplerin artmasının inovasyonun çevre için yapıldığına kanıt teşkil ettiğini anlatan Akbulut, "Patent, faydalı model ve tasarım çalışmalarının bu yönde şekillendiğini söylemek mümkün. Daha yaşanılabilir bir çevre bırakabilmek adına yapılan inovasyonların da çevreci yaklaşımlar dikkate alınarak yaygınlaştırılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulunuyor.

Patent başvuruları artıyor

Avrupa Patent Ofisi (EPO) Patent Endeksi 2019raporuna göre, patent başvurularında artan bir eğilimin oluştuğuna dikkat çeken Akbulut, "2019raporuna baktığımızda patent başvurularında artan bir eğilim görülüyor.EPO, geçtiğimiz yıl 181 bin’den fazla başvuru aldı, bu rakamı 2018 yılındaki başvurularla kıyasladığımız zaman yüzde 4’den fazla bir artışın yakalandığını görmek" bilgisini verdi.

Patent başvurularının artması için üniversite-sanayi işbirliğinin önemine işaret eden Akbulut, "Özellikle AR-GE çalışmalarının nitelik kazanması ve ticarileşebilmesi için üniversite-sanayi işbirliği önemli bir yerde bulunuyor. AR-GE sonucunda ortaya çıkan ürünler ne kadar çok ticarileştirilebilirse, hem üretim hem de gelir anlamında katma değer de aynı oranda artacaktır" ifadelerini kullandı. Fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda toplumun bütün kesimlerini bilgilendirmenin önemine değinen Akbulut, "Bu sayede yerli ve milli üretim sürecinde önemli bir adım atmış oluruz" dedi.

Patentlerin ülkelerin gayrisafi milli hasıları üzerinde de olumlu bir etki yaptığına işaret eden Akbulut, "ABD, Çin gibi ülkeleri ele aldığımızda patent sayılarındaki artışa bağlı olarak gayrisafi milli hasılalarında da artış olduğu görülüyor. Bu durum kısmen ülkemiz için de geçerli patent sayılarındaki artışa bağlı olarak ihracat gelirinde de ciddi anlamda yükselişlerin olduğunu görmek mümkün. Hem ihracatta kilogram başı değeri artırma hem de milli gelirimizi yükseltmek adına sınai mülkiyet alanında yapılacak farkındalık çalışmaları son derece önemli" şeklinde konuştu.

"Teknoloji transfer ofislerindeki artışlar umur verici"

Bugün 67 aktif teknoloji geliştirme bölgesinde; bin 227 AR-GE merkezi ve 358 tasarım merkezinin bulunduğuna dikkat çeken Akbulut, "Üniversitelerimiz teknoloji transfer ofisleri ile bu sürecin içinde yer alıyorlar. Bu merkezlerde 100 bine yakın proje (tamamlanan + devam eden) hayata geçirilmiş durumda. Yapılan bu çalışmaların kısa ve orta vadede katma değerli üretimin artması konusunda umut verici olduğunu görüyoruz." değerlendirmesinde bulunuyor.

Patent Haftası’nın toplumsal bilinci arttırma konusunda önemli bir yere sahip olduğuna işaret eden Akbulut şunları söyledi: "Ülkemizde halen fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda gidilmesi gereken uzun bir yol var. Her yıl kutlanan 26 Nisan Fikri Mülkiyet Günü ve Patent Haftası toplumsal bilincin artmasını sağlamak için bir fırsat. Bu yıl da üniversitelerimiz, sanayicilerimiz ve iş insanlarımızla birlikte bir dizi etkinlik planladık. Bu vesileyle fikir ve buluşların gelişmesine, katma değer oluşturulmasına, fikri hakların korunmasına katkı sunmak için çalışmalar yapan, düşünen ve üreten herkesin ’26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü ve Patent Haftası’ kutlu olsun."

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