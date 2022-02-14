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Pastırma ve sucuk tartışmasına Kastamonu da katıldı

Son günlerde Kayseri ile Afyonkarahisar arasında yaşanan pastırma ve sucuk kim tartışmasına Kastamonulu üreticiler de dahil oldu. Kastamonulu pastırma ve sucuk üreticileri, önemli olanın en fazla üretimden önce lezzet olduğunu belirterek doğal pastırma ve sucuğun üretiminin sadece Kastamonu’da yapıldığını söyledi.

Ekonomi 14.02.2022, 16:20
Pastırma ve sucuk tartışmasına Kastamonu da katıldı

Son günlerde Kayseri ile Afyonkarahisar arasında yaşanan pastırma ve sucuk kim tartışmasına Kastamonulu üreticiler de dahil oldu. Kastamonulu pastırma ve sucuk üreticileri, önemli olanın en fazla üretimden önce lezzet olduğunu belirterek doğal pastırma ve sucuğun üretiminin sadece Kastamonu’da yapıldığını söyledi.

Son günlerde Kayseri ile Afyonkarahisar arasında yaşanan ‘en fazla pastırma ve sucuğu kim üretiyor’ Kastamonu’ya da taşındı. Kayseri ile Afyonkarahisar’da üretilen pastırma ve sucuğun fabrikasyon olduğuna dikkat çeken Kastamonulu pastırma ve sucuk üreticileri, Türkiye’nin en lezzetli ve doğal pastırma ile sucuğunun Kastamonu’da üretildiğini kaydetti. Vatandaşları Kastamonu’nun pastırmasından ve sucuğundan yemeden karar vermemeleri noktasında uyarılarda da bulunan Kastamonulu üreticiler, Kayseri ile Afyonkarahisar’ın ürettiği pastırma ve sucuğun, kendi ürettikleri pastırma ve sucukların lezzetine yaklaşamayacağını söyledi.

“5 kilo pastırmayı 80 günde doğal ortamda üretip müşteriye sunuyoruz”

Kastamonu’da pastırma ve sucu üretimi yapan Ayberk Karaosmanoğlu, “Son günlerde haberlerden duyduğumuza göre Kayseri ile Afyonkarahisar pastırma ve sucuk konusunda karşı karşıya gelmişler. Ama Kastamonu olmadan bu tartışma da olmaz. Kastamonu Pastırması Türkiye’de en lezzetli ve doğal yapılan pastırmadır. Diğer illerimizde pastırma ve sucuk doğal yapılmıyor. Biz, 4 kuşaktır dedelerimizden gelen lezzeti tamamen günümüzde de doğal olarak üretip pastırma ve sucuğumuzu yapmaktayız. Bizim pastırma olarak kullandığımız etler Kastamonu’nun Ilgaz Dağlarında yetişen hayvanlarımızdan üretiliyor. Hayvanlarımızın en değerli yerleri olan sırt, antrikot, bonfile gibi kaliteli ve seçkin yerlerinden kullanıp üretim yapıyoruz. Biz, bunları 70-80 gün gibi doğal ortamlarında bırakarak üretimini yapıyoruz. Bu doğal olduğunun bir göstergesidir. 80 gün boyunca 4-5 kilogram ağırlığında pastırma çıkacak diye Türkiye’nin hiçbir ilinde diğer pastırmacılar özenmez ve de uğraşmazlar. Diğer iller fabrikasyonla üretim yapmayı tercih ediyorlar. Biz ise Kastamonu pastırmasını açık alanlarda güneş ve rüzgarda doğal olarak kurutup üretimini yapıyoruz. Pastırma ve sucuğumuzda hiçbir kimyasal madde bulunmaz. Dana eti özenle tuzlanır, tuzlandıktan sonra açık alanda kurutulmaya bırakılır. Kuruyan pastırmalarımız özenle hazırladığımız çemen ile üstleri çemenlenir ve dükkana getirilerek müşterilerimize satışa sunulur. Bu doğal üretim iddia ediyoruz Türkiye’nin hiçbir yerinde yoktur. Tek doğal ve lezzetli pastırma Kastamonu’da üretilmektedir” dedi.

“Herkesin damak zevkine uygun en lezzetli pastırma ve sucuğu üretiyoruz”

Kastamonu’da pastırma ve sucuğun seri üretimini yapmadıklarını söyleyen Ayberk Karaosmanoğlu, “Çok fazla üretmiyoruz. Bizim pastırmamızı hiçbir markette, şarküteri de ya da zincir marketlerde bulunmaz. Biz, Kastamonu’da bulunan işyerlerimizden tüm Türkiye’ye özenle paketleyerek kargo ile gönderiyoruz. Bizim pastırmalarımız hiçbir yerde bulunmadığı gibi biz direk vatandaşın damak lezzetine uygun en lezzetli pastırmayı yapmaktayız” diye konuştu.

“Ürettiğimiz pastırma ve sucukları müşterilere kargo ile gönderiyoruz”

1923 yılından bu tarafa 4 kuşaktır pastırma ve sucuk üretimi yaptıklarına işaret eden Fatih Karaosmanoğlu ise, “Ben ise 42 yıldır pastırma üretimi yapıyorum. Biz tamamen doğal üretim yapıyoruz, doğal ortamda rüzgar ve güneş ile kurutuyoruz. Hayvanlarımız Ilgaz Dağında yaylada beslediğimiz hayvanlardan yapıyoruz. Pastırmamızı doğal üretim ve burada kendimizin beslediği yayladaki hayvanlardan seri üretim yapmadan 60-70 gün bekleyerek bir pastırmanın oluşumunu, bu şekilde Kastamonu pastırmamızı üretiyoruz. Toptan bizden de talep oluyor ama biz veremeyiz zaten çünkü biz doğal ortamda 60-70 gün bekleyerek pastırma üretiyoruz. Biz, kendi müşterilerimize yetişecek şekilde lezzetli pastırmalarımızı kargo ile gönderiyoruz” şeklinde konuştu.

“2 kilogram etten 1 kilo 250 gram kurumuş sucuk elde ediyoruz”

Kastamonu sucuğunu da pastırma gibi doğal ortamda 35-40 gün kadar açık alanda rüzgar ve güneşin altında kuruttuklarına dikkat çeken Fatih Karaosmanoğlu, “Kastamonu sucuğunun da özelliği kesmiş olduğumuz hayvanlarımızın pastırma yaptığımız etlerden yani sırt, kaburga bölümünden yapıyoruz. Bunlarında içerisine Taşköprü sarımsağı başta olmak üzere çeşitli en güzel baharatları kullanıyoruz ve sucuğumuzun da bir özelliği kesinlikle doğal ortamda rüzgar ve güneşin altında kendi başına kurumasıdır. Bir sucuğumuz 35-40 gün kadar açık alanda rüzgara karşı bekletiyoruz ve sucuğumuzu üretiyoruz. 2 kilogram etten 1 kilo 250 gram kadar kurumuş sucuk elde ediliyor. Bunu da tamamen doğal ortamda elde ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Ne Kayseri, ne Afyonkarahisar; Kastamonu pastırma ve sucukta geçerli tek lezzet”

Kastamonu pastırmasını ve sucuğunu severek tükettiklerini anlatan Rıza Kepenek de, şöyle konuştu:

“Kastamonu Pastırmasının zaten meşhur olduğunu biliyoruz. Ailecek tüketiyoruz, çok ta beğeniyoruz. Diğer pastırmalardan farklı, sucuğunda özelliği farklı. Severek hem pastırmayı hem de sucuğu yiyoruz. Herkese tavsiye ediyorum. Diğer illerin pastırmasından değil ama sucuklarından yedim. Ama Kastamonu sucuğunun tadını alamadım. Çünkü Kastamonu sucuğu yüzde 100 dana etinden yapılıyor. Doğal olarak kurutulup yapıldığı için bunu da kendimiz biliyoruz. Bu yüzden Kastamonu’nun sucuğunu tercih ediyoruz, çocuklarımıza da bu şekilde yedirmeye çalışıyoruz. Ne Kayseri, ne Afyonkarahisar; Kastamonu pastırma ve sucukta tek geçerli lezzet. Zaten bunu onlarda biliyor ama kabul edemiyorlar. Herkese Kastamonu’nun hem pastırmasını hem de sucuğunu tavsiye ediyorum.”

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