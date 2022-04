Pastanelerde bayramlık kuru pasta yoğunluğu

Bayramın yaklaşmasıyla beraber pastanelerde kuru pasta yoğunluğu başladı.

Bayramın yaklaşmasıyla beraber pastanelerde kerebiç ve diğer kuru pastalarım yapımı nedeniyle yoğunluk başladı. Antep fıstığı ile yapılan kuru pastalar Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor. Günlük yaklaşık 500 kilo kuru pasta üreten pastaneciler, yoğun bir talebin olduğunu ve bayrama kadar 6-7 ton kuru pasta üreteceklerini söyledi.

“Yoğun talep alıyoruz”

Kendilerine yoğun talep olduğunu belirten pasta ustası Mahmut Can, “Şu an bayram için kurabiye yapıyoruz. Fıstıklı ve cevizli kerebiç yapıyoruz. Özellikle bayramda yoğun bir tüketim oluyor. Şu an stok yapıyoruz. Günlük 500 kiloya yakın üretimimiz oluyor. Bayram boyunca yaklaşık 8 ton toplamda üretimimiz olacak. Genelde kuru pastalarımızda yumurta, un, yağ, pudra şekeriyle yoğuruyoruz daha sonra içinde fıstık koyuyoruz ve fıstıkla karıştırıyoruz. Fırında pişirildikten sonra hazır hale geliyor. Ortalama 25 gün bozulmaz. Şu an bize yoğun bir talep var” diye konuştu.