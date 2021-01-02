banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Korona önlemleri nedeniyle grip vakaları azaldı
Korona önlemleri nedeniyle grip vakaları azaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 üniversiteye rektör atadı
Skandal manşete siyasilerden peş peşe çok sert tepkiler!
Skandal manşete siyasilerden peş peşe çok sert tepkiler!
Fatih Terim: 'Omar için elimizden gelen her şeyi yapacağız'
Fatih Terim: 'Omar için elimizden gelen her şeyi yapacağız'

Paslanan bıçaklara rağbet arttı

Bıçakçılık deyince ilk akla gelen yer olan Bursa’da paslanır çelikten yapılan eski usul bıçaklara ilgi arttı.

Ekonomi 02.01.2021, 09:13 02.01.2021, 09:34
10
Paslanan bıçaklara rağbet arttı

Bıçakçılık deyince ilk akla gelen yer olan Bursa’da paslanır çelikten yapılan eski usul bıçaklara ilgi arttı.

Binlerce yıl kullanılan paslanan çelikten yapılan dövme bıçaklar, fiyatının yüksek olması ve işçiliğinin zor olması sebebiyle önemini yitirmişti. Dövme bıçakların yerini içine katkı maddesi katılan paslanmaz çelikten yapılan bıçaklar almıştı. Paslanmaz çelikten yapılan bıçaklar paslanır çeliğe göre daha az keskin ve dayanıksız. Vatandaşlar eskiye dönüş başlatıp paslanan çelikten elde dövülerek yapılan bıçaklara rağbet göstermeye başladı. Bu bıçaklarla 2 tane pet su şişesini bir hamlede kesmeyi başarıyor. Paslanmaz çelik bıçaklar 60 ila 200 lira arasında satılırken, paslanır çelikten yapılan dövme bıçaklar 200 ila 800 lira arasında satılıyor. Bir usta günde 10 tane dövme çelik bıçak yapabiliyor. Ömürlük olan ve daha keskin olan bıçaklar son günlerde büyük rağbet görüyor.

Bursalı üçüncü kuşak bıçak ustası İsmail Güler tarafından yapılan bu eski usul bıçaklar, Türkiye’nin her iline ve dünyanın farklı ülkelerine gönderiliyor.

Paslanır çelikten yapılan dövme bıçaklara rağbetin arttığını ifade eden İsmail Güler, "Eskiden bıçaklar paslanır çelikten elde dövülerek yapılırdı. Fabrikasyon bıçaklar çıkınca bu bıçaklara ilgi azaldı. Bu bıçakları üretmek çok meşakkatli. Demiri ateşte çekiçle döverek yapılıyor. Malzemesi sağlam fabrikasyon paslanmaz çelikten yapılan bıçaklar bunlara nazaran daha az keskin ve dayanıksı. Hal böyle olunca insanlar kaliteyi aramaya başladı. Geriye dönüş başladı. Paslanır çelikten yapılan dövme bıçaklar son günlerde büyük ilgi görüyor. Dövme çelik bıçakları 200 ila 800 lira arasında fiyatlarla satıyoruz. İnsanlar eski kaliteyi aramaya başladı" dedi.

Bursa bıçakçılığı üzerine kitap yazan tarihçi Murat Kavaklı ise, "Bundan 60 sene öncesine kadar hep dövme bıçak kullanılırdı. Bu bıçaklar paslanır çelikten yapılırdı. Sonradan paslanmaz çelik çıkınca bu bıçaklar önemini kaybetti. İnsanlar paslanır çeliğe yöneldi. Paslanır çelikten yapılan dövme bıçaklara talep artmakta. Özümüze dönüyoruz. Bizim millî çeliğimiz paslanır çeliktir. Paslanır çeliğin içinde katkı maddesi var. Bu bakımdan keskinliği az oluyor. Paslanır çelikler yüksek vasıflıdır. Bunlar demirci ocağında ısıtılıp defalarca dövüldüğü için moleküller sıkışıyor. Böylelikle bu bıçaklar daha keskin oluyor. Paslanır çelikten yapılan dövme bıçakların işçiliği tamamen elde yapılıyor. Bu bıçaklarda aşırı paslanma olmuyor, bir miktar siyahlanma oluyor. Bunu da önlemek için bir damla yağla bıçaklar yağlanırsa mesele çözülür. Bu bıçakların hiç bir zararı yok. Binlerce yıl bu bıçaklar kullanılmış, kimseye bir şey olmamış" şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
banner429
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 29
2. Beşiktaş 14 28
3. Alanyaspor 15 27
4. Gaziantep FK 14 27
5. Fenerbahçe 14 26
6. Hatayspor 14 24
7. Karagümrük 14 21
8. Malatyaspor 14 20
9. Trabzonspor 15 20
10. Konyaspor 14 19
11. Göztepe 15 19
12. Rizespor 14 19
13. Kasımpaşa 15 19
14. Sivasspor 14 17
15. Antalyaspor 15 17
16. Başakşehir 14 16
17. Gençlerbirliği 14 15
18. Ankaragücü 14 12
19. Denizlispor 14 12
20. Erzurumspor 15 12
21. Kayserispor 14 10
Takımlar O P
1. Altay 16 32
2. Giresunspor 16 32
3. Samsunspor 16 30
4. Tuzlaspor 16 30
5. İstanbulspor 15 28
6. Adana Demirspor 16 28
7. Ankara Keçiörengücü 16 28
8. Altınordu 16 27
9. Bursaspor 16 24
10. Bandırmaspor 16 21
11. Menemen Belediyespor 16 19
12. Ümraniye 16 17
13. Boluspor 16 16
14. Balıkesirspor 15 15
15. Akhisar Bld.Spor 15 13
16. Adanaspor 14 12
17. Ankaraspor 15 9
18. Eskişehirspor 16 3
Takımlar O P
1. Liverpool 16 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 16 29
4. Everton 16 29
5. Chelsea 16 26
6. Aston Villa 15 26
7. Tottenham 15 26
8. Man City 14 26
9. Southampton 16 26
10. West Ham 17 26
11. Leeds United 16 23
12. Wolverhampton 16 21
13. Arsenal 16 20
14. Newcastle 15 19
15. Crystal Palace 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 16 13
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 16 8
20. Sheffield United 16 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 14 35
2. Real Madrid 16 33
3. Real Sociedad 17 29
4. Sevilla 14 26
5. Villarreal 16 26
6. Barcelona 15 25
7. Granada 15 24
8. Celta de Vigo 16 23
9. Cádiz 16 19
10. Real Betis 16 19
11. Levante 15 18
12. Athletic Bilbao 16 18
13. Deportivo Alaves 16 18
14. Getafe 15 17
15. Elche 14 16
16. Eibar 16 16
17. Valencia 16 15
18. Real Valladolid 16 15
19. Osasuna 15 13
20. Huesca 16 12