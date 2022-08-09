PASHA Bank’tan yılın ilk yarısında güçlü büyüme

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan arasındaki ticaretin gelişimine katkı sağlamak, bölgede yatırım yapan işletmelere kaynak yaratmak ve rehberlik etmek amacıyla, yatırım bankacılığı, kurumsal bankacılık ve premium bankacılık ürünleriyle Türkiye’de 7 yıldır hizmet veren PASHA Bank, yatırım bankacılığı alanında bono, tahvil, VDMK gibi sermaye piyasası araçları ihraçlarına aracılık ederken, kurumsal bankacılık alanında proje finansmanı, leasing, forfaiting, alacak finansmanı, dış ticaretin finansmanı, nakdi ve gayri nakdi kredi ürünleriyle müşterilerine hizmet sunuyor.

Başarılı bir 2021 yılından sonra güçlü sermaye yapısı, sağlam müşteri portföyü, sağlıklı kredi büyümesi ve donanımlı insan kaynağıyla başarısını sürdüren PASHA Bank, 2022 yılının ilk yarı rakamlarını açıkladı. Buna göre haziran ayını 104 milyon TL kâr ile kapatan PASHA Bank, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 83 büyüyerek aktif büyüklüğünü 4 milyar 803 milyon TL’ye, nakdi kredi büyüklüğünü yüzde 64 artırarak 3 milyar 32 milyon TL’ye ve toplam kredi büyüklüğünü yüzde 61 artışla 3 milyar 714 milyon TL’ye yükseltti.

Dalgalanmalara rağmen bankanın etkin kredi yönetimi çerçevesinde, yılın ilk yarısında portföyde yeni sorunlu kredi yaratılmayarak toplam takipteki kredilerin oranı yüzde 1’in altına geriledi.

Haziran ayında JCR Eurasia Rating, PASHA Bank'ın Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notu'nu yukarı doğru revize ederek 9.24, görünümünü ise (Stabil) olarak belirledi.

Son yıllarda güvenilir bir finansal enstrüman olarak yükselişe geçen Varlığa Dayalı Menkul Kıymetleri (VDMK) sermaye piyasası oyuncuları ile buluşturan PASHA Bank, ilk VDMK ihracının gerçekleştiği 2020 yılından bugüne tarım, otomotiv ve kimya sektörleri için toplamda 855 milyon TL finansman desteği sundu. Yılın ilk yarısında ise tarım ve otomotiv sektörleri için toplamda 420 milyon TL’lik VDMK ihracı gerçekleştirdi. PASHA Bank’ın yurtiçinde Türk Lirası cinsinden bono ihraçlarının yanı sıra Azerbaycan’da yapmış olduğu yabancı para cinsinden tahvil ihraçları 54 milyon ABD Doları büyüklüğe ulaştı. PASHA Bank tarafından ihraç edilmiş olan ABD doları cinsinden tahviller Bakü Borsası’nda işlem görmektedir.

Premium Bankacılık Birimi’nin kurulmasıyla yatırımcı çeşitliliğini genişleten PASHA Bank, portföyüne nitelikli bireysel yatırımcıları da katmayı başardı. PASHA Bank, nisan ayı itibari ile Türkiye’de konut sahibi olmak isteyen Azerbaycan vatandaşlarına, Azerbaycan Manatı, USD ve EURO bazında özel konut kredisi vermeye başladı.