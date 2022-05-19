PASHA Bank’tan tarım sektörüne tam destek

Türkiye’de 7 yıldır faaliyet gösteren ve 2022 yılının ilk çeyreğini 3 milyar 960 milyon TL aktif büyüklükle kapatan PASHA Bank, son yıllarda güvenilir bir finansal enstruman olarak yükselişe geçen VDMK’ları sermaye piyasası oyuncularıyla buluşturmaya devam ediyor. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan arasındaki ticaretin gelişimine katkı sağlamak, bölgede yatırım yapan işletmelere kaynak yaratmak ve rehberlik etmek amacıyla, Yatırım bankacılığı, Kurumsal bankacılık ve Premium bankacılık ürünleriyle hizmet veren PASHA Bank, VDMK’lar ile tarım, otomotiv sektörlerinden sonra önümüzdeki günlerde kimya sektörünün de gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Yatırımcılara cazip getirili yatırım alternatifi sunan PASHA Bank, ilk VDMK ihracının gerçekleştiği 2020 yılından bu yana tarım ve otomotiv sektörlerine toplamda 685 milyon TL finansman desteği sundu.

PASHA Bank’ın Tarfin Tarım A.Ş. adına nitelikli yatırımcılara sunulmak üzere 143 gün vadeli ve 100 milyon TL tutarında gerçekleştirdiği VDMK, yıllık yüzde 31,75 basit faiz getirisi sunarken, JCR Eurasia tarafından “Yüksek Düzeyde Yatırım Yapılabilir” kategorisinde değerlendirilmiş olup “AA-” kredi notuna sahiptir.

Tarım sektörüne yönelik yapılan bu ihraçlar, hem Tarfin’in daha fazla çiftçiye destek vermesini sağladı hem de VDMK gibi yenilikçi sermaye piyasaları enstrumanlarının reel sektörün finansmanında oynadığı kritik rolü bir kere daha gösterdi. Tarfin Tarım A.Ş. 80 il ve 7,600 köydeki çiftçilere 880 satış noktasından gübre, tohum, yem ve benzeri tarım girdilerini rekabetçi fiyat ve çiftçilerin nakit akışlarına uygun vade imkânlarıyla sunmaktadır.