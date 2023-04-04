PASHA Bank’tan Tarım Sektörüne Destek

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan arasındaki ticaretin gelişimine katkı sağlayan ve Türkiye’de 8 yıldır faaliyet gösteren PASHA Bank, VDMK ihraçlarıyla müşterilerinin yanında olmaya devam ediyor. Reel sektörün kalkınması ve istihdamın artması için önem teşkil eden VDMK ihraçları konusunda yatırım bankaları arasında öncü rol üstlenen PASHA Bank, tarım sektörünü desteklemeye devam ediyor. 2020 yılından bugüne kadar reel sektör için 1,4 milyar TL’nin üzerinde VDMK ihracı gerçekleştiren PASHA Bank, tarım sektörü için can suyu olmaya devam ediyor. PASHA Bank, Tarfin Tarım A.Ş. adına ortalama 164 gün vadeli, yıllık yüzde 37,50 basit getiri oranıyla VDMK ihracı gerçekleştiriyor. 50 milyon TL tutarındaki ihraç, aynı zamanda JCR’dan AA- Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Notuyla da dikkat çekiyor. PASHA Bank, yılbaşından bugüne kadar VDMK’ler aracılığıyla tarım sektörüne toplamda 200 milyon TL tutarında kaynak yaratmış oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan PASHA Bank Genel Müdürü H. Cenk Eynehan, “Bir yatırım bankası olarak Özel Sektör Borçlanma Araçları Piyasası’nı geliştirmek ve desteklemek amacıyla, menkul kıymetleştirme işlemlerine aracılık etmek üzere 2020 yılında kendi bünyemizde Varlık Finansmanı Fonları kuruluşlarına başladık. Kaliteli varlık havuzuna sahip ve bu varlıklarını finansmana erişimde kullanmak isteyen müşterilerimiz için yapılandırılmış bir sermaye piyasası aracı olan VDMK ihraçlarına aracılık yaparak onları nitelikli yatırımcılarla buluşturduk. Bu anlamda VDMK ihraçlarıyla 2020 yılından bu yana reel sektörün 1.4 milyar TL’nin üzerinde finansal kaynağa dolaylı yoldan erişimini sağladık. 2020 yılından bu yana tarım sektörünün yanındayız ve sektör için 1 milyar TL’nin üzerinde destek sağladık. Tarfin Tarım A.Ş. adına nitelikli yatırımcılara sunduğumuz bu ihraçlarla bugünün, geleceğin ve ekonominin sürdürülebilirliği için en önemli kalemlerden biri olan tarım sektörünü desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.

Tarım sektörüne yönelik yapılan bu ihraçlar, hem Tarfin’in daha fazla çiftçiye destek vermesini sağladı hem de VDMK gibi yenilikçi sermaye piyasaları enstrümanlarının reel sektörün finansmanında oynadığı kritik rolü bir kere daha gösterdi. Tarfin Tarım A.Ş. 80 il ve 13.024 köydeki çiftçilere 1.196 satış noktasından gübre, tohum, yem ve benzeri tarım girdilerini rekabetçi fiyat ve çiftçilerin nakit akışlarına uygun vade imkânlarıyla sunmaktadır.