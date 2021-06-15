PASHA Bank’tan tarım sektörüne 2021’in ilk yarısında 96 milyon TL’lik destek

PASHA Bank ve OMG Capital Advisors, Tarfin Tarım A.Ş. adına nitelikli yatırımcılara sunulmak üzere ortalama 135 gün vadeli 50 milyon TL tutarında VDMK ihracı gerçekleştirdi. 6 taksit ödemeli olacak şekilde yıllık yüzde 22,00 basit faiz getirisi sunan VDMK, JCR Eurasia tarafından “Yüksek Düzeyde Yatırım Yapılabilir” kategorisinde değerlendirilmiş olup “AA-” kredi notuna sahiptir.

Reel sektörün kalkınması, istihdamın artması için önem teşkil eden VDMK, yatırım bankaları arasında PASHA Bank’ın öncülüğünde gerçekleşiyor. PASHA Bank, bu anlamda geçtiğimiz günlerde finans sektöründe ilk kez T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan’ın ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Erdurmuş’un katılımlarıyla “Finansman Kaynağı Olarak Sermaye Piyasaları ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler” üzerine bir toplantı da düzenlemişti. 2020 yılından itibaren tarıma destekte bulunan PASHA Bank, böylece 2021’in ilk yarısında toplam 96 milyon TL, 2020/2021 yıllarındaysa toplam 170 milyon TL’lik destekte bulundu.

Pandemi sürecine rağmen ihraç tutarının üzerinde gelen bir taleple tamamlanan ihracın yatırımcıları arasında yatırım fonları, emeklilik fonları, sigorta şirketleri, kurumsal hazine departmanları ve nitelikli bireysel yatırımcılar yer aldı.

Yaklaşık 6.600 çiftçinin tarımsal girdi ihtiyaçları sermaye piyasalarından fonlandı. Bu ihraç, hem Tarfin’in daha fazla çiftçiye destek vermesini sağladı hem de VDMK gibi yenilikçi sermaye piyasaları enstrümanlarının reel sektörün finansmanında oynadığı kritik rolü bir kere daha gösterdi.

TARFİN, Türkiye genelinde 65 ildeki 6.080 köyde üretim yapan 21.000’i aşkın çiftçiye 795 satış noktasında rekabetçi fiyatlarla ve çiftçilerin nakit akışlarına uygun vade imkanlarıyla uyumlu gübre, tohum, yem ve benzeri tarım girdileri satışı yapmaktadır.