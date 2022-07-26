PASHA BANK’tan Platin Kimya adına ilk VDMK İhracı

Türk bankacılık sektöründe yedinci yılını dolduran PASHA Bank, yatırım bankacılığı alanında bono, tahvil, VDMK gibi sermaye piyasası araçları ihraçlarına aracılık ederken, kurumsal bankacılık alanında ise nakdi krediler, proje finansmanı, leasing, forfaiting, alacak finansmanı, dış ticaretin finansmanı ve gayri nakdi kredi ürünleriyle müşterilerine hizmet sunuyor. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan arasındaki ticaretin gelişimine katkı sağlamak, bölgede yatırım yapan işletmelere kaynak yaratmak ve rehberlik etmek amacıyla kurulan PASHA Bank, Türkiye’de VDMK konusunda öncü rol üstleniyor. PASHA Bank, Platin Kimya A.Ş adına, ortalama 161 gün vadeli, yıllık yüzde 38 basit getiri oranıyla aracılık ettiği 50 milyon TL’lik bir VDMK ihracı daha gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan PASHA Bank Genel Müdürü H. Cenk Eynehan, “PASHA Bank olarak özellikle son yıllarda güvenilir bir finansal enstrüman olarak yükselişe geçen VDMK’yı, sermaye piyasası oyuncularıyla buluşturuyoruz. Tarım ve otomotiv sektörünün gelişimine katkıda bulunurken diğer taraftan da yatırımcılara cazip getirili yatırım alternatifi sunmuş oluyoruz. İlk VDMK ihracının gerçekleştiği 2020 yılından bugüne her iki sektöre toplamda 805 milyon TL finansman desteği sunduk. Bunun 720 milyon TL’lik kısmı tarım sektörüne, 85 milyon TL’lik kısmı otomotiv sektörüne ait. Zirai ilaç satışlarından doğan alacaklar üzerine gerçekleştirdiğimiz 50 milyon TL’lik yeni ihraç ile tarım sektörüne dolaylı olarak destek olmayı sürdürüyoruz. Yılın ilk yarısında 420 milyon TL VDMK ihracında bulunduk. Hedefimiz yılsonuna kadar 1 milyar TL hacme ulaşmak. 2022 yılı içinde devam edecek ihraçlarımız ile reel sektöre destek sağlamaya devam edeceğiz dedi.

Platin Kimya Mümessillik ve Dış Ticaret A.Ş.’nin zirai ilaç satışlarından doğan alacakları üzerinden gerçekleşen VDMK ihracı, JCR’dan A- Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu ile dikkat çekiyor. 1999 yılında kurulan Platin Kimya, 2012 yılından beri Antalya OSB’de kendi mülkündeki tesislerinde tarım ilacı ve gübre üretiyor. Platin Kimya’nın tarım sektöründe yüzde 5 düzeyinde pazar payı bulunmaktadır.