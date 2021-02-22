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PASHA Bank’tan Azerbaycan’a yatırım yapmak isteyenlere destek

Türkiye’de 6. yılını dolduran PASHA Bank, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan arasındaki ticaretin gelişimine katkı sağlıyor. Azerbaycan’ın 30 yıllık Ermenistan işgalinden kurtuluşundan sonra Yukarı Karabağ’ın yeniden yapılanmasında aktif rol oynamak isteyen ve her yatırımcıya özel finansman sağlayan PASHA Bank, 1 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe girecek Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) ile Azerbaycan’daki yatırımların hızlanacağına işaret ediyor.

Ekonomi 22.02.2021, 10:09 22.02.2021, 10:14
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PASHA Bank’tan Azerbaycan’a yatırım yapmak isteyenlere destek


Türkiye-Azerbaycan arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi için imzalanan TTA, 1 Mart 2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe giriyor. Türkiye'nin Azerbaycan’da 12 milyar dolar, Azerbaycan'ın Türkiye'de ise 19,5 milyar dolar yatırımı bulunuyor. Hedef, TTA ile Azerbaycan-Türkiye arasındaki ticaret hacminin artırılması. 18 Şubat Perşembe günü gerçekleşen Azerbaycan İş Forumu’nda da 2 ülkenin kurumları, sivil toplum kuruluşları ile iş dünyası arasında 100 milyon doları aşan 11 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalanmıştı. Yukarı Karabağ bölgesinin 30 yıllık Ermenistan işgalinden kurtuluşundan sonra bölgede inşaat, tarım, turizm, enerji gibi birçok alanda yeniden bir yapılanma başlarken 1 Mart 2021 itibariyle de süreç hızlanacak. Özellikle Türkiye müteahhitlik firmalarının Azerbaycan’da bugüne kadar 15 milyar dolar değerinde 436 proje üstlendikleri ve Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı göz önüne alınırsa, bölgenin yatırımcılar için nasıl bir fırsat sunduğu ortaya çıkıyor. 

PASHA Bank Genel Müdürü H. Cenk Eynehan


Pandemiye rağmen 2019 yılına göre %26 büyüyerek, aktif büyüklüğünü 2,179 milyon TL’ye, nakit kredilerini de %37 artırarak 1,493 milyon TL’ye çıkaran PASHA Bank, Türkiye’de faaliyet gösterdiği 6 yıldan beri Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan arasındaki ticaretin gelişimine katkı sunuyor. Bölgede yatırım yapan işletmelere kaynak ve rehberlik sağlamak üzere, yatırım bankacılığı ve kurumsal bankacılık ürünleriyle hizmet veren PASHA Bank, Azerbaycan’ın 30 yıldır Ermenistan işgalinde olan topraklarını geri kazanmasıyla birlikte Karabağ bölgesinin kalkınmasında da aktif rol oynamaya hazır. PASHA Bank Genel Müdürü H. Cenk Eynehan, “Türkiye-Azerbaycan ve Gürcistan ile iş yapmak isteyenler için bölgede akla gelen ilk banka olmak, bölgedeki büyük projeleri finanse etmek istiyoruz. Her üç ülkenin para birimiyle ticaretin finansmanını yapabiliyor ve para transferi gerçekleştirebiliyoruz. Burada bir ticaret koridoru var. Şimdi demir ipek yolunu ve enerji koridoru gibi yeni fırsatları kullanarak büyümeye çalışıyoruz. Özellikle Karabağ’ın yeniden inşasında aktif rol oynamak için yatırımcıların yanındayız. Butik bir bankayız ve her şirkete özel finansman alternatifleri sunuyoruz.” açıklamalarında bulunuyor.

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