PASHA Bank’ın VDMK ihracıyla tarım sektörü kazanıyor

PASHA Bank ve OMG Capital Advisors, Tarfin Tarım A.Ş. adına nitelikli yatırımcılara sunulmak üzere ortalama 277 gün vadeli 50 milyon TL tutarında VDMK ihracı gerçekleştirdi. Üç taksit ödemeli olacak şekilde yıllık yüzde 25 basit faiz getirisi sunan VDMK, JCR Eurasia tarafından “Yüksek Düzeyde Yatırım Yapılabilir” kategorisinde değerlendirilmiş olup “AA-” kredi notuna sahiptir.

Reel sektörün kalkınması, istihdamın artması için önem teşkil eden VDMK ihraçları yatırım bankaları arasında PASHA Bank’ın öncülüğünde gerçekleşiyor. 2020 yılından itibaren tarım sektörüne destekte bulunan PASHA Bank, bugünkü ihraçla beraber 2020 yılından bugüne kadar 320 milyon TL fon kaynağı temin etmiş oldu. Son yıllarda güvenilir bir finansal enstrüman olarak yükselişe geçen VDMK’leri sermaye piyasası oyuncuları ile buluşturan PASHA Bank, tarım sektörünün gelişimine katkıda bulunurken diğer taraftan da cazip getirili yatırım alternatifi sunuyor.

İhraç tutarının üzerinde gelen bir taleple tamamlanan ihracın yatırımcıları arasında yatırım fonları, emeklilik fonları, sigorta şirketleri, kurumsal hazine departmanları ve nitelikli bireysel yatırımcılar yer aldı.

2020 yılı başından beri yaklaşık 4.000 çiftçinin tarımsal girdi ihtiyaçları sermaye piyasalarından fonlandı. Tarım sektörüne yönelik yapılan bu ihraçlar, hem Tarfin’in daha fazla çiftçiye destek vermesini sağladı hem de VDMK gibi yenilikçi sermaye piyasaları enstrümanlarının reel sektörün finansmanında oynadığı kritik rolü bir kere daha gösterdi.

Tarfin Tarım A.Ş. 75 il ve 7,395 köyündeki çiftçilere 746 satış noktasından gübre, tohum, yem ve benzeri tarım girdilerini rekabetçi fiyat ve çiftçilerin nakit akışlarına uygun vade imkânlarıyla sunmaktadır.