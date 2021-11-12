PASHA Bank, Türkiye’de ödeme önceliğine göre sıralanmış tertipler içeren ilk VDMK ihracını gerçekleştirdi

PASHA Yatırım Bankası, OMG Capital Advisors işbirliği ile Maygold Otomotiv A.Ş adına 734 gün vadeli, toplam 20 milyon TL tutarında VDMK ihracı gerçekleştirdi. Bu ihraç risk yapısına göre Super Senior Tranche ve Senior Tranche olarak ayrıştırılmış olup Super Senior Tranche, yatırımcısına 24 ay vadeli olmak üzere aylık geri ödeme takvimi ile yüzde 25 basit getiri, Senior Tranche ise yine 24 ay vadeli olmak üzere geri ödeme takvimi ile aylık yüzde 27 basit getiri sunmaktadır. Uluslararası standartlara uygun olarak kıdem sırası taşıyan bu tertipler, varlık havuzu ve diğer teminatların yarattığı nakit akışı şelale yapısı (waterfall method) ile en kıdemli tertipten başlayarak itfalarda kullanılacaktır.

Türkiye’de ödeme önceliğine göre sıralanmış tertipler içeren ilk menkul kıymet olma özelliği taşıyan 20 milyon TL’lik bu ihraç içinde, Super Senior Tranche VDMK, JCR Eurasia tarafından “AA+ Uzun Vadeli Derecelendirme Notu” ile Senior Tranche VDMK ise “AA- Uzun Vadeli Derecelendirme Notu” ile derecelendirilmiştir.

Yüksek bir kurumsal yatırımcı ilgisi çeken ihracın yatırımcıları arasında yatırım fonları, emeklilik fonları, sigorta şirketleri, kurumsal hazine departmanları ve nitelikli bireysel yatırımcılar yer almıştır.

PASHA Bank, 800 adet galeri-bayiyle iş birliği yapan Maygold Otomotiv A.Ş.’nin kaynak kuruluş olduğu 20 milyon TL’lik 3. VDMK ihracıyla son bir yılda otomotiv sektörüne 65 milyon TL finansal kaynak sunmuştur.

Maygold, 30 yılı aşkın tecrübesi ile otomotiv sektöründe bireysel ve kurumsal müşterilerin faklı ihtiyaçlarının tek bir çatı altında birleştirilmesine imkan sağlayan teknoloji çözümleri sunmaktadır.