Pasha Bank Tarım Sektörüne Desteğini Sürdürüyor

arasındaki ticaretin gelişimine katkı sağlamak, bölgede yatırım yapan işletmelere kaynak yaratmak ve rehberlik etmek amacıyla, Yatırım bankacılığı, Kurumsal bankacılık ve Premium bankacılık ürünleriyle hizmet veren PASHA Bank, Türkiye’de VDMK konusunda öncü rol üstleniyor. PASHA Bank, ilk VDMK ihracını gerçekleştirdiği 2020 yılından bu yana tarım ve otomotiv sektörlerine toplamda 805 milyon TL finansman desteği sundu. Son olarak ortalama 139 gün vadeli, yıllık yüzde 36 basit getiri oranıyla aracılık ettiği 100 milyon TL’lik VDMK ihracı sayesinde tarım sektörüne verdiği destek, yılın ilk yarısında 400 milyon TL’ye ulaştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan PASHA Bank Genel Müdürü H. Cenk Eynehan, “VDMK ihracıyla yatırımcılara cazip getirili yatırım alternatifi sunuyoruz. 2020 yılından bu yana odağımızda tarım ve otomotiv sektörlerini bulundurarak bugüne kadar toplamda 805 milyon TL tutarında ihraç gerçekleştirdik. Tarfin Tarım A.Ş. adına nitelikli yatırımcılara sunduğumuz bu ihraç hem tarım sektörü hem de ülke ekonomisi için büyük önem taşıyor. Bildiğiniz üzere pandemi süreciyle başlayan gıdada kendine yetebilmenin önemi Ukrayna-Rusya savaşıyla doruk noktasına çıktı. Dünyanın en eski sektörü yeniden yıldız dönemini yaşarken, ülkemizde de tarıma yönelik verilen desteklerin her biri kendi içinde oldukça kıymetli” dedi.

Tarım sektörüne yönelik yapılan bu ihraçlar, hem Tarfin’in daha fazla çiftçiye destek vermesini sağladı hem de VDMK gibi yenilikçi sermaye piyasaları enstrümanlarının reel sektörün finansmanında oynadığı kritik rolü bir kere daha gösterdi. Tarfin Tarım A.Ş. 80 il ve 7,600 köydeki çiftçilere 880 satış noktasından gübre, tohum, yem ve benzeri tarım girdilerini rekabetçi fiyat ve çiftçilerin nakit akışlarına uygun vade imkânlarıyla sunmaktadır.