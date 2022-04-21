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PASHA Bank, tarım sektörüne can suyu olmaya devam ediyor

Türkiye’de Varlığa Dayalı Menkul Kıymet İhracı (VDMK)’nın öncülerinden PASHA Bank, 2021 yılında tarım ve otomotiv sektörlerine toplamda 296 milyon finansman desteği sağlamıştı. 2022 yılı için 500 milyon TL VDMK ihracı hedefi koyan PASHA Bank, bu miktarın 300 milyon TL’sini tarım sektörüne yapmayı planlıyor. Bu anlamda yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirdiği 100 milyon TL’lik VDMK ihracından sonra ikinci çeyreğe de 100 milyon TL’lik VDMK ihracı ile başladı. 128 gün vadeli ihraç, JCR’dan AA-Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu ve yıllık yüzde 29,75 basit getiri oranı ile dikkat çekiyor.

Ekonomi 21.04.2022, 12:27
PASHA Bank, tarım sektörüne can suyu olmaya devam ediyor

Son yıllarda güvenilir bir finansal enstrüman olarak yükselişe geçen VDMK’yı sermaye piyasası oyuncuları ile buluşturan PASHA Bank, tarım ve otomotiv sektörlerinin gelişimine katkıda bulunurken diğer taraftan da yatırımcılara cazip getirili yatırım alternatifi sunuyor. İlk VDMK ihracının gerçekleştiği 2020 yılından bu yana her iki sektöre toplamda 585 milyon TL finansman desteği sunan PASHA Bank’ın 2021 yılında gerçekleştirdiği VDMK ihracı 296 milyon TL oldu.

PASHA Bank, 2022 yılında tarım ve otomotiv sektörlerine ek olarak kimya sektörünü de ekleyerek bu sektörlere toplamda 500 milyon TL destekte bulunacak. Sadece tarım sektörü için 300 milyon TL VDMK ihracı gerçekleştirmeyi hedefleyen PASHA Bank, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği 100 milyon TL’lik VDMK ihracından sonra ikinci bir 100 milyon TL’lik VDMK ihracını daha gerçekleştirdi.

PASHA Bank ve OMG Capital Advisors, Tarfin Tarım A.Ş. adına nitelikli yatırımcılara sunulmak üzere 128 gün vadeli 100 milyon TL tutarında VDMK ihracı gerçekleştirdi. Yıllık yüzde 29,75 basit faiz getirisi sunan VDMK, JCR Eurasia tarafından “Yüksek Düzeyde Yatırım Yapılabilir” kategorisinde değerlendirilmiş olup “AA-” kredi notuna sahiptir.

Coğrafi konum ve üretilen ürün bakımından çeşitlendirilmiş bir üretici portföyüne yapılan vadeli tarım girdileri en çok gübre, yem ve tohum için kullanıldı. Alacakların ilk 3 ilçe dağılımı Konya-Karatay, Çorum-Merkez ve Amasya-Merkez oldu.

Bu VDMK ihracı sayesinde yaklaşık 5800 çiftçinin tarımsal girdi ihtiyaçları sermaye piyasalarından fonlandı. Tarım sektörüne yönelik yapılan bu ihraçlar, hem Tarfin’in daha fazla çiftçiye destek vermesini sağladı hem de VDMK gibi yenilikçi sermaye piyasaları enstrümanlarının reel sektörün finansmanında oynadığı kritik rolü bir kere daha gösterdi.

Tarfin Tarım A.Ş. 80 il ve 7,600 köydeki çiftçilere 880 satış noktasından gübre, tohum, yem ve benzeri tarım girdilerini rekabetçi fiyat ve çiftçilerin nakit akışlarına uygun vade imkânlarıyla sunmaktadır.

#pasha bank
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