PASHA BANK ’tan ilk 10 ayda tarım sektörüne 500 milyon TL destek

Reel sektörün kalkınması, istihdamın artması için önem teşkil eden VDMK ihraçları konusunda yatırım bankaları arasında öncü rol üstlenen PASHA Bank, dünyanın en eski sektörü tarımı desteklemeye devam ediyor. 2020 yılından beri tarım sektörüne 820 milyon TL’lik VDMK ihracı gerçekleştiren PASHA Bank, bu yılın ilk 10 ayında tarım sektörü için 500 milyon TL’lik önemli bir başarıya imza attı. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan arasındaki ticaretin gelişimine katkı sağlamak, bölgede yatırım yapan işletmelere kaynak yaratmak ve rehberlik etmek amacıyla kurulan PASHA Bank, tarım sektörü için bu yıl içerisinde 100 milyon TL’lik 5. VDMK ihracını gerçekleştirdi. Tarfin Tarım A.Ş. adına ortalama 245 gün vadeli, yıllık yüzde 38 basit getiri oranıyla gerçekleşen VDMK, reel sektörün en önemli kalemi olan tarım sektörü için can suyu niteliği taşıyor. İhraç, aynı zamanda JCR’dan AA- Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Notuyla da dikkat çekiyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan PASHA Bank Genel Müdürü H. Cenk Eynehan, “VDMK ihracıyla 2020 yılından bu yana reel sektörün 1 milyar TL’nin üzerinde finansal kaynağa dolaylı yoldan erişimini sağladık. 2022 Ocak ayından bu yana VDMK ihraçlarımızla toplam 620 milyon TL tutarında finansman kaynağını reel sektöre aktardık. Yılsonuna kadar yaklaşık 500 milyon TL tutarında ek finansman kaynağını reel sektöre aktarmayı planlıyoruz. Tarfin Tarım A.Ş. adına nitelikli yatırımcılara sunduğumuz bu ihraçlarla bugünün ve geleceğin en önemli kalemi olan tarım sektörünü desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.

Tarım sektörüne yönelik yapılan bu ihraçlar, hem Tarfin’in daha fazla çiftçiye destek vermesini sağladı hem de VDMK gibi yenilikçi sermaye piyasaları enstrümanlarının reel sektörün finansmanında oynadığı kritik rolü bir kere daha gösterdi. Tarfin Tarım A.Ş. 80 il ve 13.024 köydeki çiftçilere 1.196 satış noktasından gübre, tohum, yem ve benzeri tarım girdilerini rekabetçi fiyat ve çiftçilerin nakit akışlarına uygun vade imkânlarıyla sunmaktadır.