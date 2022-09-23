PASHA Bank, Bakü’de “Kardeş Vatanda Misafir Değil, Ev Sahibi Olun” Lansmanını gerçekleştirdi

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan arasındaki ticaretin gelişimine katkı sağlamak, bölgede yatırım yapan işletmelere kaynak yaratmak ve rehberlik etmek amacıyla, yatırım bankacılığı, kurumsal bankacılık ve premium bankacılık ürünleriyle Türkiye’de 7 yıldır hizmet veren PASHA Bank, yatırım bankacılığı alanında bono, tahvil, VDMK gibi sermaye piyasası araçları ihraçlarına aracılık ederken, kurumsal bankacılık alanında proje finansmanı, leasing, forfaiting, alacak finansmanı, dış ticaretin finansmanı, nakdi ve gayri nakdi kredi ürünleriyle müşterilerine hizmet sunuyor. PASHA Bank, Premium bankacılık tarafında, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek Azerbaycan vatandaşlarının ikinci vatanı olarak gördüğü Türkiye’de ev almaları için mortgage ürününü ‘Kardeş Vatanda Misafir Değil, Ev Sahibi Olun’ mottosu ile Nisan 2022’de hayata geçirmişti. Azerbaycan vatandaşlarının kendi para birimleri olan Manatın yanı sıra, USD veya EUR olarak da kredi kullanabilmelerine imkan sağlayan mortgage kredisi, bu kez 21 Eylül Çarşamba günü Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de PASHA Group çalışanlarına özel bir lansmanla sunuldu. Marriott Absheron Otel’de gerçekleşen, açılış konuşmalarını PASHA Holding CEO Jalal Gasimov, PASHA Bank Türkiye CEO H.Cenk Eynehan’ın yaptığı etkinlikte Türkiye’de Azerbaycanlıların yoğun ilgi gösterdiği lokasyonlarda yer alan premium projeler tanıtıldı.

Etkinliğin açılış konuşmalarından ilkini gerçekleştiren PASHA Holding CEO Jalal Gasimov “Türkiye bizim ikinci vatanımız, biz İki Devlet Tek Milletiz, inanıyorum ki dünyada Türkiye ve Azerbaycan dostluğunun başka bir örneği daha yok. Biz kardeş ülkeler olduğumuzu yürekten hissediyoruz. Türkiye’de ev almanın bizler için vatanımızda ev almaktan farkı yok. Kardeş Vatanda Misafir Değil Ev Sahibi Olun diyerek bu ürünü sizlere sunuyoruz. İnanıyorum ki bu motto ve ürün ile bağlarımız bir adım daha öteye taşınacak.’’ dedi.

PASHA Bank Türkiye CEO H.Cenk Eynehan ise “ Biz 3 yıl önce bir hayal kurduk ve siz kardeşlerimize mortgage vermeyi ve sizleri ikinci vatanınızda ev sahibi yapmayı hedefledik. Bizler kendimizi nasıl vatanımızda hissediyor ve yabancılık çekmiyorsak biliyorum ki sizler de Türkiye’ye geldiğinizde aynı duyguları yaşıyorsunuz. İşte tam da bu sebeple “Kardeş Vatanda Misafir Değil Ev Sahibi Olun!” diyoruz. PASHA Bank Türkiye olarak siz PASHA Holding Grubu çalışanlarına özel, 10 yıla kadar vade imkanı, Manat, USD ya da EUR cinsinden cazip faiz oranı ile kredi kullanabilme avantajını sunuyoruz. Umarım bugün hayırlı bir başlangıca vesile olur ve “İki Devlet Tek Millet” olmamızın bir ispatı olarak sizleri ikinci vatanınızda ev sahibi yapabiliriz.” açıklamasında bulundu.

Açılış konuşmalarından sonra Türkiye’deki seçkin gayrimenkul projeleri hakkında bilgi veren, global müşteri ve portföylere hakim, Türkiye ve Azerbaycan’da ofisleri bulunan, PASHA Bank’ın çözüm ortağı T&A Projects Kurucusu Teoman Aksu şunları ifade etti; “Biliyoruz ki sizler Türkiye’yi ikinci vatanınız olarak görüyorsunuz ve sık sık Türkiye’ye geliyorsunuz, istiyoruz ki artık kendi evinize gelin. PASHA Bank’ın mottosu ile Kardeş Vatanda Misafir Değil Ev Sahibi Olun! Sizler PASHA Bank’ın Türkiye’de ilk kez hayata geçirdiği Azerbaycan vatandaşlarına özel mortgage ürünü ile finansman imkanı yakalarken, sizlerin yoğun ilgi gösterdiği farklı lokasyonlarda yer alan, konforlu yaşam alanı ve yüksek kira getirisi ayrıcalığı sunan seçkin projelerden oluşan geniş portföyümüz, satış öncesi ve sonrası sunacağımız hizmetlerimizle Türkiye’de ev sahibi olmanın ayrıcalığını yaşayacaksınız.”