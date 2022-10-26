PASHA Bank, 3. çeyrekte 5 milyar 665 milyon TL aktif büyüklüğüyle dikkat çekti

Türkiye’de 7 yıldır hizmet veren PASHA Bank, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan arasındaki ticaretin gelişimine katkı sağlamak, bölgede yatırım yapan işletmelere kaynak yaratmak ve rehberlik etmek amacıyla, yatırım bankacılığı, kurumsal bankacılık ve premium bankacılık ürünleriyle Türkiye’nin öncü yatırım bankası olmaya devam ediyor. PASHA Bank, yatırım bankacılığı alanında bono, tahvil, VDMK gibi sermaye piyasası araçları ihraçlarına aracılık ederken, kurumsal bankacılık alanında proje finansmanı, leasing, forfaiting, alacak finansmanı, dış ticaretin finansmanı, nakdi ve gayri nakdi kredi ürünleriyle müşterilerine hizmet sunuyor.

Her geçen yıl başarısını yukarıya taşımaya devam eden, Ekim ayında ana hissedarı PASHA Holding LLC’den 25 milyon USD tutarında sermaye benzeri kredi alarak sermaye yapısını güçlendiren PASHA Bank, 2022 yılına ait 3. çeyrek bilançosunda da başarısını sürdürdü. Güçlü sermaye yapısı, sağlam müşteri portföyü, sağlıklı kredi büyümesi ve donanımlı insan kaynağıyla dikkat çeken PASHA Bank, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 106 büyüyerek aktif büyüklüğünü 5 milyar 665 milyon TL’ye, nakdi kredi büyüklüğünü yüzde 91 artırarak 3 milyar 588 milyon TL’ye ve toplam kredi büyüklüğünü yüzde 82 artışla 4 milyar 383 milyon TL’ye yükseltti.

Haziran ayında PASHA Bank’ın Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notunu yukarı doğru revize ederek 9.24, görünümünü ise (Stabil) olarak belirleyen JCR Eurasia Rating Eylül ayında Bankanın Ulusal Kredi Notunu "A(tur)" kredi notunun görünümünü "Durağan" olarak derecelendirdi.

Alternatif bir finans kaynağı olarak son dönemin dikkat çeken enstrümanı VDMK’ı sermaye piyasası oyuncuları ile buluşturan PASHA Bank, böylece Türkiye’nin öncü sektörleri tarım, otomotiv ve kimya sektörlerine destekte bulunmaya devam ediyor. PASHA Bank, ilk VDMK ihracının gerçekleştiği 2020 yılından bugüne tarım, otomotiv ve kimya sektörleri için toplamda 1 milyar TL’nin üzerinde finansman desteği sundu. Yılın 3. çeyreğinde, bu sektörler için toplamda 100 milyon TL’lik VDMK ihracı gerçekleştirdi. PASHA Bank’ın yurtiçinde Türk Lirası cinsinden bono ihraçlarının yanı sıra Azerbaycan’da yapmış olduğu yabancı para cinsinden tahvil ihraçları 54 milyon

ABD Doları büyüklüğe ulaştı. PASHA Bank tarafından ihraç edilmiş olan ABD doları cinsinden tahviller Bakü Borsası’nda işlem görmektedir.

Premium Bankacılık Birimi’nin kurulmasıyla yatırımcı çeşitliliğini genişleten PASHA Bank, portföyüne nitelikli bireysel yatırımcıları da katmayı başardı. PASHA Bank, Nisan ayı itibari ile Türkiye’de konut sahibi olmak isteyen Azerbaycan vatandaşlarına, “Kardeş Vatanda Misafir Değil Ev Sahibi Olun!” mottosuyla TL, Manat, USD ve EURO bazında özel konut kredisi vermeye başladı.