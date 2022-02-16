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PASHA Bank, 2021 yılında yüzde 63 büyüyerek 3,5 milyar TL aktif büyüklüğe ulaştı

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan arasındaki ticaretin gelişimine katkı sağlayan Türkiye’nin önde gelen yatırım bankalarından PASHA Bank, 2021 yılı bilançolarını açıkladı. 2020 yılına göre yüzde 63 büyüyen PASHA Bank, 3 milyar 563 milyon TL aktif büyüklüğe ulaştı. Sermaye piyasalarında öncü rol üstlendiği Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler İhraçlarında (VDMK) da 2021 yılında tarım ve otomotiv sektörlerine toplamda 296 milyon finansman desteği sağladı.

Ekonomi 16.02.2022, 11:09
PASHA Bank, 2021 yılında yüzde 63 büyüyerek 3,5 milyar TL aktif büyüklüğe ulaştı

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan arasındaki ticaretin gelişimine katkı sağlamak, bölgede yatırım yapan işletmelere kaynak yaratmak ve rehberlik etmek amacıyla, yatırım bankacılığı ve kurumsal bankacılık ürünleriyle hizmet veren PASHA Bank, 2021 yılı bilançosunu açıkladı.

2021 yılını hedeflerinin üzerinde gerçekleşme ile tamamlayan PASHA Bank, 2020 yılına göre yüzde 63 büyüyerek aktif büyüklüğünü 3 milyar 563 milyon TL’ye, nakit kredi büyüklüğünü yüzde 62 artırarak 2 milyar 422 milyon TL’ye çıkarırken kredilerin aktif büyüklük içinde aldığı pay yüzde 68 oldu. Toplam kredi büyüklüğü yüzde 73 artışla 3 milyar 155 milyon TL olarak gerçekleşti. Güçlü sermaye yapısı, sağlam müşteri portföyü, sağlıklı kredi büyümesi ve donanımlı insan kaynağıyla başarısını sürdüren PASHA Bank, kârını da yüzde 50 artırarak 2021 yılını 47 milyon TL kâr ile kapattı.

Son yıllarda güvenilir bir finansal enstrüman olarak yükselişe geçen Varlığa Dayalı Menkul Kıymetleri (VDMK) sermaye piyasası oyuncuları ile buluşturan PASHA Bank, tarım ve otomotiv sektörünün gelişimine katkıda bulunurken diğer taraftan da yatırımcılara cazip getirili yatırım alternatifi sunuyor. İlk VDMK ihracının gerçekleştiği 2020 yılından bu yana her iki sektöre toplamda 385 milyon TL finansman desteği sunan PASHA Bank’ın 2021 yılında gerçekleştirdiği VDMK ihracı 296 milyon TL oldu. PASHA Bank’ın yurtiçinde Türk Lirası cinsinden bono ihraçlarının yanı sıra, Azerbaycan’da yapmış olduğu tahvil ihraçları 87 milyon ABD Doları büyüklüğe ulaştı. Yatırımcı portföyünü Premium Bankacılık Birimi’nin kurulmasıyla genişleten PASHA Bank, portföyüne nitelikli bireysel yatırımcıları da katmayı başardı.

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in ulusal notunu A- durağan olarak belirlediği bankanın Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum notu da JCR Eurasia Rating tarafından 9,23’e yükseltildi.   

Türkiye’de faaliyet gösterdiği 7 yıldan bu yana sanata destek veren PASHA Bank, 2021 yılında da Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıyan İstanbul Dijital Sanat Festivali’nin ilk ayağı olan DALINÇ Sergisi’nin resmi sponsoru olmuştu.

PASHA Bank’ın 2022 projeksiyonuyla ilgili bilgi veren PASHA Bank Genel Müdürü H. Cenk Eynehan: “2022 yılı için sürdürülebilir büyüme hedefimiz doğrultusunda fonlama çeşitliliğimizi arttırırken proje finansmanları önceliğimiz olmak üzere müşterilerimize finansal kaynak sağlamaya devam edeceğiz. VDMK ihraçlarımız ile yaratılan kaynağı reel sektörle buluşturmayı ve sermaye piyasalarında etkin rol oynamayı sürdüreceğiz. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan arasındaki bölgesel ticaretin gelişimine katkı sağlama hedefimiz ve ‘Bölgede Akla Gelen İlk Banka’ olma misyonumuzla Karabağ’ın yeniden inşasında 2021 yılında olduğu gibi 2022 yılında da müşterilerimizin yanında aktif olarak yer alacağız” dedi.

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