Pasha Balloons Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Halis Aydoğan:

Dünyada sıcak hava balon turlarının yoğun olarak yapıldığı bölgelerin başında gelen Kapadokya, sıcak hava balon uçuşlarının yanı sıra sıcak hava balon üretimi ile de ön plana çıkmayı başardı. Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde Pasha Balloons Üretim A.Ş. tarafından üretilen sıcak hava balonları yurt dışına ihraç ediliyor.

Sıcak hava balonunun üretim aşamaları hakkında bilgi veren Pasha Balloons Üretim Müdürü Hakan Zengin; “Bir balonun üretim süreci, balonun büyüklüğüne göre değişebiliyor. 2 kişilik eğitim balonlarından 28 kişilik ticari balonlara kadar üretimlerimiz mevcut. Balon üretimi 2 gün ile 4 hafta arasında değişiyor. Balon üretimine tasarım ile başlıyoruz. Tasarım onayı alınan balonların üretim süreci başlıyor. Hava aracı olarak değerlendirdiğimiz balonlar kumaştan olan ve kubbe dediğimiz kısım, yolcu taşımaya yarayan sepet bölümü ve kubbe içindeki havayı ısıtan bornür dediğimiz ateşleme bölümünden oluşmakta. Bütün parçaları yerli ve milli olarak burada üretiyoruz. Sepetimiz çelik bir iskeletten oluşuyor. Onun haricinde organik bambu ağacından örgü yapıyoruz. Bambu ağacının özelliği ise çok hafif ve esnek olması. Balonların özellikle sert iniş anında bambu ağacının esnek olması bir çok kazayı da önlemiş oluyor. Ayrıca hafif olması da yakıt tasarrufu sağlıyor” şeklinde konuştu.

"‘Rekabet edebiliyoruz"

Balon ithal eden bir ülkeden, balon ihraç eden bir ülkeye dönüştüklerini söyleyen Pasha Ballons Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Halis Aydoğan, “Bunun etkileri olumlu orak geri dönmekte. Buda bizi üretici olarak mutlu ediyor. Bölgemizdeki üretim hattının genişlemesi ve global firma olmamız nedeniyle tüm dünyaya ihraç şansımızı artırmakta” şeklinde konuştu.

"Yıl sonunu kadar 67’nci balonu bitirmiş olacağız"

Aydoğan, “Sıcak hava balon üretiminde üçüncü yılı geride bıraktıklarını belirterek; “Şu an 64. balonunuzun üretimi devam ediyor. Yıl sonuna kadar 67’nici balonu da üreterek 2023 yılına hızlı bir giriş yapmak istiyoruz. 2023 yılındaki hedefimizde 100 balonun üzerine çıkmak. Ürettiğimiz balonlar 20, 22, 24 ve 28 kişilik balonlar. Dünyadaki diğer rakiplerimize göre yolcu balonu üretiminde ön plana çıktığımızı söyleyebilirim” dedi.

"En çok balon alan ülke Mısır"

Sıcak hava balon ihracatının en fazla yapıldığı ülkelerin başında Mısır olduğunu söyleyen Aydoğan, “Kore ve Laos’dan talepler artarak devam ediyor. Yakın bir tarihte Avrupa’ya da ihraç edeceğiz. Ayrıca Afrika’da ticari olarak balon uçuşunun yapıldığı ülkelerden de balon talepleri artarak devam ediyor. Türkiye’den sonra sıcak hava balon uçuşlarının en yoğun yapıldığı ülkeler, Kenya, Tanzanya, Mısır ve Myanmar. Myammar’da iç karışıklık nedeniyle şu an uçuş yapılamıyor. Laos çok hızlı gelişiyor” ifadelerini kullandı.