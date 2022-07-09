Paris’te Türk imzası: BeefCut

Fransa’nın başkenti Paris’te Türk markası dikkat çekiyor. Fransa dışından da müşteri çeken mekan, turistlerin ve yerli halkın uğrak noktası haline geldi.

Türk girişimcilerin steakhouse ve restoran markaları dünyada tanınmaya başladı. Birçok ülkede yer alan bu restoranlar, müşterileriler tarafından ilgi görüyor. Paris’te bulunan BeefCut, bölgenin önde gelen mekanlarından biri olarak dikkat çekiyor. Başarılı olmalarının nedenlerini açıklayan Genç girişimci Mustafa Beşer, “BeefCut Steakhouse, son 5 yıldır hizmet vermeye başlayan bir marka olsa da aile olarak sektördeki 32 yıllık tecrübemizin bir ürünü aslında. 1990 yılından beri bu sektör içerisinde varlık gösteriyoruz. Hizmet verdiğimiz süre boyunca her zaman prensiplerimize bağlı kalarak hareket ettik. Bu kapsamda 32 yıl önce kendimize bir söz verdik. Bu sözün ışığında biz mekanımıza müşteri kabul etmiyoruz. Biz burada misafir ağırlıyoruz” dedi.

Markanın sıra dışı başarısını prensip sahibi olmalarına ve bunu hizmet anlayışına yansıtmalarına bağlayan işletmeci Başer “Mekanımızı ziyaret ederek lezzetleri yemeklerimizin tadına bakanlar, burada müşteri değil, misafir olduklarını hissediyor. Bu temel hizmet anlayışımızın onlara da tezahür ettiğini düşünüyoruz. Bu durumda tüm misafirlerimizin rahat hissetmelerine ve bizi tercih etmelerine zemin hazırlıyor” şeklinde konuştu.

Başer sözlerine şöyle devam etti: “İyi ağırlanan misafirlerimiz de tekrar tekrar restoranımızı tercih ediyor. Elbette bunda özel olarak hazırlanan menünün ve ayrıcalık yöntemler kullanılarak marine edilen etlerimizin de büyük payı oldu. Sunduğumuz lezzet ve hizmet anlayışımızdaki temel farklılıklar bize diğer restoranlardan ayırdı.”

Göz yormayan ama aynı zamanda da şık bir mekan ortaya koymak istediklerini dile getiren İşletmeci Başer, “Tasarım dilimizle BeefCut’a hâkim olan renklerle bunu yakaladığımızı düşünüyoruz Misafirlerimizin rahat etmesinde bu tasarım anlayışımızda etkili olmuş olabilir” açıklamasında bulundu.

Türk firması olarak Paris’e imza atmayı başarmalarına da değinen Başer, “Türk lezzetleriyle büyüdüğümüz için zaten kendimizi bu konuda bir otorite olarak görüyoruz. Ülkemizden uzakta, dünyanın en önemli şehirlerinden biri olan Paris’te büyük bir ilgiye mazhar olmak bizi fazlasıyla mutlu ediyor. Özgün lezzetlerimiz, kalitemiz ve hizmet anlayışımızla ülkemizi en iyi şekilde temsil etmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.