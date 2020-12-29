banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Ekrem İmamoğlu Olay TV iddialarına yanıt verdi
Ekrem İmamoğlu Olay TV iddialarına yanıt verdi
Avokado yağının litresi 250 liradan satılıyor
Avokado yağının litresi 250 liradan satılıyor
Ethem Sancak TOGG Yönetim Kurulu'ndan ayrıldı
Ethem Sancak TOGG Yönetim Kurulu'ndan ayrıldı
WhatsApp yeni yılda milyonlarca telefonda çalışmayacak
WhatsApp yeni yılda milyonlarca telefonda çalışmayacak

Parasını saklayanlar ceza ile karşı karşıya kalabilir!

Türkiye, 2019 yılı finansal bilgilerini 31 Aralık günü 54 ülkeyle paylaşacak. Bunlar arasında Türkler’in yaşadığı Avustralya, Danimarka, Finlandiya, İngiltere, İsveç, Norveç var. Gurbetçiler çok ağır vergi ve hapis cezalarıyla karşı karşıya.

Ekonomi 29.12.2020, 21:39
10
Parasını saklayanlar ceza ile karşı karşıya kalabilir!

Yurt dışında yaşayan Türkler'in Türkiye'deki banka ve diğer finansal bilgilerinin yaşadıkları ülkeyle paylaşılmasında son iki gün. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 2019 yılına ait finansal bilgiler paylaşılacak. 54 ülkede yaşayan Türkler'in hesapları yaşadıkları ülkelere de bildirilecek.

Bu ülkelerin arasında Danimarka, Finlandiya, İngiltere, İsveç, İtalya, Avustralya, Norveç, Lüksemburg gibi Avrupa ülkeleri bulunurken, Türkler'in çok yoğun olduğu Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Fransa, İsviçre ise bu bildirim listesine dahil değil.

2019 yılı hesap bildiriminin yıl sonuna sarkmasının nedeni korona virüs pandemisi yüzünden işlemlerin uzaması. Aslında bildirimler en geç eylül ayı sonuna kadar yapılıyordu.

ERTELENMEZSE, 2021'DE VERİLECEK

Türkiye‘nin, gurbetçiyi hesaba katmadan imza ettiği, ‘finansal bilgilerin otomatik paylaşımı’nda asıl sorun, 2020 bilgilerinin verilmesinde.

2020 bilgileri, 2021 yıl eylül sonuna dek bildirilecek. 6.5 milyona yakın gurbetçinin, Türkiye'deki her türlü banka hesabı, başka finansal geliri, ortaklık geliri, kira geliri, emeklilik geliri veya başka gelirlerinden oluşan hesabı yaşadığı ülke maliyesine bildirilecek.

Onlar da takibata başlayacak, gurbetçilere ağır vergi cezaları ve vergi kaçırma cezaları yağacak. Sözcü'den Ali Gülen haberine göre, Almanya, Fransa, İsviçre, Avusturya, Hollanda gibi Türkler'in yoğunlukta olduğu ülkeler için bir yıl erteleme çalışmaları yapılıyor. Aksi takdirde bu ülkelere bilgiler, önümüzdeki sene verilmek zorunda.

KİMLERİN HESABI BİLDİRİLECEK?

Yurt dışında yaşayanlar, Türkiye'de yaşadığını kanıtlayamayanlar.
Nerede yaşadığı konusunda çekince varsa, Banka bilgilerinde yurt dışı ile ilgili belgelere rastlananlar.
Paralarını yurt dışına havale ettirenler.
Türkiye'de üç aydan eski ikametgahı olmayanlar.
Türkiye'de yaşasa bile faaliyeti yurt dışında yerleşik kişilerce kontrol edilen şirketler ve yöneticiler.

HANGİ BİLGİLER VERİLECEK?

Kişinin adı, adresi ve diğer bilgileriyle birlikte, her türlü mevduat ve yatırım hesapları yaşadığı ülkeye gönderilecek. Hesapların yıl sonu bakiyesi ile bildirimden bir önceki takvim yılının, o yıl içerisinde o hesaplara yatan faiz/gelir ödemeleri raporlanacak.

Hesap hareketleri raporlanmayacak. Hesaptaki paranın kaynağı otomatikman bildirilmeyecek. Ancak bunu yaşadığınız ülke maliyesi büyük ihtimalle soracak. Raporlama döneminde kapatılan hesabın bakiyesi de bildirilecek. Ortak hesapların, ortaklığa düşen bölümü değil tamamı bildirilecek.

TÜRKİYE'DE ŞİRKETİNİZ VARSA?

Genel kural olarak, Türkiye'de kurulmuş bir şirketin, üretim ya da mal alım-satımı gibi aktif bir ticari faaliyetle uğraşması halinde, ortağı yurt dışında yerleşik de olsa, kurum hesabı otomatik bilgi değişimi kapsamına girmiyor.

Diğer taraftan, hesap sahibi şirketin gelirlerinin ağırlıklı olarak aktif ticaretten ziyade faiz, kar payı gibi pasif gelirlerden oluşması durumunda bu şirketin hesap bilgileri otomatik bilgi değişimi kapsamına girecek.

banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
14°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 29
2. Beşiktaş 14 28
3. Alanyaspor 15 27
4. Gaziantep FK 14 27
5. Fenerbahçe 14 26
6. Karagümrük 14 21
7. Hatayspor 13 21
8. Malatyaspor 14 20
9. Trabzonspor 15 20
10. Konyaspor 14 19
11. Göztepe 15 19
12. Rizespor 14 19
13. Kasımpaşa 15 19
14. Antalyaspor 14 17
15. Sivasspor 14 17
16. Başakşehir 14 16
17. Gençlerbirliği 14 15
18. Ankaragücü 14 12
19. Denizlispor 14 12
20. Erzurumspor 15 12
21. Kayserispor 14 10
Takımlar O P
1. Giresunspor 16 32
2. Tuzlaspor 15 30
3. Samsunspor 16 30
4. Altay 15 29
5. Adana Demirspor 15 28
6. Ankara Keçiörengücü 16 28
7. Altınordu 16 27
8. İstanbulspor 14 25
9. Bursaspor 16 24
10. Bandırmaspor 16 21
11. Menemen Belediyespor 16 19
12. Ümraniye 16 17
13. Balıkesirspor 15 15
14. Boluspor 15 13
15. Akhisar Bld.Spor 15 13
16. Adanaspor 13 12
17. Ankaraspor 15 9
18. Eskişehirspor 16 3
Takımlar O P
1. Liverpool 15 32
2. Leicester City 16 29
3. Everton 15 29
4. M. United 14 27
5. Aston Villa 14 26
6. Chelsea 16 26
7. Tottenham 15 26
8. Man City 14 26
9. Southampton 15 25
10. West Ham 15 22
11. Wolverhampton 15 21
12. Leeds United 15 20
13. Crystal Palace 16 19
14. Newcastle 14 18
15. Arsenal 15 17
16. Brighton 15 13
17. Burnley 14 13
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 15 8
20. Sheffield United 15 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 13 32
2. Real Madrid 15 32
3. Real Sociedad 16 26
4. Villarreal 15 26
5. Barcelona 14 24
6. Sevilla 13 23
7. Granada 14 21
8. Celta de Vigo 15 20
9. Real Betis 15 19
10. Athletic Bilbao 15 18
11. Cádiz 15 18
12. Getafe 14 17
13. Deportivo Alaves 15 17
14. Valencia 15 15
15. Levante 14 15
16. Elche 13 15
17. Eibar 15 15
18. Real Valladolid 15 14
19. Osasuna 14 12
20. Huesca 15 12