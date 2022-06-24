Paranız varsa şimdiden alışverişinizi yapın! Giyim sektöründe yüzde 70 zam gelebilir!

Hazır giyimde son bir yılda üretim maliyeti iki kata yakın arttı. Hammadde fiyatları kurdaki artışın da etkisi ile yüzde 130’a yükselirken toplam girdiler içinde yüzde 35 paya sahip olan işçilik giderleri yüzde 50, enerji giderleri ise beş kata yakın arttı. Hammadde fiyatlarındaki artış 2021 yılının geneline yayılırken enerji ve işçilikteki artış ise son altı ayda çok daha yoğun şekilde gerçekleşti. Bu gelişmelerin son ürün fiyatlarına yansıması da kaçınılmaz oldu. Yıldan yıla bakıldığında fiyatı ikiye katlanmayan ürün neredeyse kalmadı.

Gürmen Grup Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Doğan, katıldığı Bloomberg HT yayınında hazır giyimde mayısta fiyatlarda 30 artış yaşandığını belirterek, yeni sezonda yüzde 70 zam beklediğini söyledi.

Türkiye’de 150’ye yakın mağazaya sahip olan Gürmen Grup’un yöneticisi, yün ve pamuk gibi ana hammaddelerde pandeminin başından beri döviz bazında yüzde yüze yakın artışlar yaşandığını belirterek, “Dolayısıyla maliyet kalemlerini yönetmek perakendecilerin bu dönemde en önemli konularından biri. Bu oranlar ne üreticilerin ne de markaların tek başına sırtlayabileceği oranlar değil. Tabii bu fiyat artışları tam olarak tüketiciye yansıtılabilecek oranlar da değil” dedi.