Paranın ilk basıldığı şehirde para kongresi

“Lidya’dan dijital çağa, para, bankacılık ve finans” ana temalı Salihli-Sart Para Kongresi dünyada parayı ilk basan uygarlık olan Lidya Krallığının Başkenti Sardes’teki Artemis Tapınağında başladı. 3 gün boyunca sürecek olan kongrenin açılış töreni sonrası konuklar 2 bin 600 yıl önce tarihteki ilk paranın basıldığı kentte aynı teknikle kendi paralarını bastı.

Dünyanın en önemli antik şehirleri arasında ilk sıralarda bulunan ve paranın ilk basıldığı yer olan Manisa’nın Salihli ilçesindeki Sardes antik kentindeki Artemis Tapınağı Salihli-Sart Para Kongresinin açılışına ev sahipliği yaptı. Salihli Belediyesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesinin iş birliği ile gerçekleşen kongreye Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, rektör yardımcıları, Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Ahmetli Kaymakamı Abdullah Kurt, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, Aigai Kazı Başkanı Yusuf Sezgin, akademisyenler, bankacılar ve davetliler katıldı.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Tanıtımları için Kula Jeoparkı’nın bir şekilde uzantılarının Salihli’de olduğunu ve bunun da şehrimize değer kazandırmamız gerektiğini ortaya koyarak Manisa Büyükşehir Belediye başkanımız ve Kula Belediye Başkanımız ile birlikte Jeopark Belediyeler Birliğini oluşturduk. Bu çerçevede, bu şehrin tanıtımı çerçevesinde geçtiğimiz dönemde ilçemizde ilk kez tarihte paranın ilk basıldığı, ilk kullanıldığı bu noktada 2015 tarihinde 7 üniversitenin katıldığı Kültür ve Turizm Bakanlığımızın, Darphane Genel Müdürlüğümüzün, İstanbul Altın Rafinerisinin, İstanbul Kuyumcular Odasının, firmaların destekleri ve katılımlarıyla Lidya Altın Ülke Uluslararası Katılımlı Altın Gemoloji ve Kuyumculuk sempozyumu düzenledik. Tek amacımız bu bölgenin tanıtımı. Sart’ın tanıtımı ve değer katmayı amaçlıyoruz. 2015 yılında Bilkent Üniversitesiyle bu bölgede yine Sart’a özel bestelenen bir senfoni konserini bu alanda düzenlendi. Bunun devamında bir birliktelik oluştu ve Jeopark Belediyeler Birliğini kurduk. Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı, Kula-Salihli Jeopark Belediyeler birliğini Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurduk. Türkiye’nin tek jeoparkı. Türkiye’yi uluslar arası arenada temsil eden tek jeopark. Bu çalışmalar da yine sonuç verdi. Avrupa Küresel Jeoparklar Ağının 2024 yılı bahar toplantısı Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı ev sahipliğinde yapılacak. Her yıl farklı bir ülkede yapılan bu toplantı. Salihli – Kula ilçelerinde gerçekleşecek. Toplam 3 gün sürecek toplantının ilk iki gününde sunumlar gerçekleşecek 3. günü ise katılımcıları Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı alanları gezdirilecek. Toplantıya Küresel Jeopark Ağı başkanı, Avrupa Jeoparklar Ağı başkanı, yönetim kurulları da olmak üzere 44 Avrupa ülkesinden katılım olacak. Bugün ise Salihli için bir dönüm noktasını yaşıyoruz. Salihli Sart Para Kongresini başlatıyoruz” dedi.

Salihli neden bir Jackson Hole olmasın"

Her yıl ABD’de düzenlenen ve tüm dünyada bankacılık sektörünün yakından takip ettiği Jackson Hole toplantısının bir benzerinin de Salihli’de yapılabileceğinin altını çizen Başkan Kayda şunları söyledi: “Salihlimiz neden bir Jackson Hole olmasın? Üstelik Jackson Hole’da olmayan bir özelliğimiz var. Madeni paranın insanlık tarafından kullanılan ilk yer olması. İşte bizim önemimiz Salihli’mizi diğer alanlarda olduğu gibi para ile özdeşleşmiş bir marka şehir haline getirmek için bir çaba sarf etmek. Bugün bu kongre ile ilk adımı atıyoruz. Bence bu tarihi bir kongre.”

"Hayalimiz parasal konuların buradan açıklanması"

Manisa’da 2015 yılında başlayan çalışmalara verilen arayı telafi etmeye çalıştıklarını kaydeden Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, "Bugün geldiğimiz noktada paranın tarihçesinden yaşanan olaylar ve bu yaşanan olaylara ekonomiye yön verilmesi hep bu sektörde oldu. Biz göreve geldiğimizden bu yana Salihli’de böyle bir etkinliği gelenekselleştirmek istedik. 2015 yılında başlayan bugüne kadar ara verilen sürecinin de telafisini hayata geçirmek istedik ama salgın buna engel oldu. Biz de istiyoruz ki Türkiye’nin para politikasına yön veren erkin yılda bir kez burada toplanarak, belki bir festival belki bir bilim festivali belki de bir kongre ile birlikte burada Türkiye Cumhuriyetini ilgilendiren ve Türkiye ile ticareti bulunan ülkelerin kararlarının buradan açıklanması buradan yön verilmesi emin olun Manisa’da yaşayan bir birey olarak, bu üniversitenin rektörü olarak benim de hayalim" diye konuştu.

"Turizmde de ivme yakalamalıyız"

Manisa’nın tarım ve sanayide ülke genelinde oldukça iyi durumda olmasına rağmen turizmde geriden geldiğine dikkat çeken Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ise şunları söyledi: "İlimizin ekonomik anlamda gelişmesi dolayısıyla konumuz olan parayı daha çok kazanması anlamında hedeflerimizle hemen hemen aynı. Sorunlarda aynı artılarda aynı yapmamız gereken işlerde aynı. Manisa olarak Salihli’de de aynı tarım ve sanayide oldukça iyi durumdayız. Daha da iyi olmak için çalışmalarımız devam edecek. Turizm konusunda ise biraz geriden başlamışız. Burada da bir ivmemiz var ama turizmde başarıya ulaşmanın ana yollarından birisi birbirinden kopuk bağımsız hareketlerden ziyade potansiyeli yüksek alanları turizm zonu olarak iyi işlemek, destinasyonla birbirine bağlamak ve bunların tanıtımını iyi yapmak. Manisa’da turizm potansiyelinin yüksek olduğu iki bölge görüyorum. Birincisi Manisa merkez, Spil dağı ve Yuntdağını içeren bölge. ikincisi Kula ve Salihli bölgesi. Biz bu iki noktaya ne kadar yüklenirsek turizmde o kadar yol alacağımıza inanıyorum."

Vali Karadeniz’in konuşmasının ardından Artemis Tapınağının büyülü atmosferi içinde konuklara Salihli İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan gitar resitali sunuldu.

Kongrenin açılışındaki son konuşmayı gerçekleştiren Manisa CBÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Görevlisi ve Aigai Kazı Başkanı Doç. Dr. Yusuf Sezgin de Sardes’in öneminden ve zenginliğinden bahsetti.

Konuşmaların ardından kongrenin gerçekleşmesine katkı sunanlara plaket takdimi yapıldı. Açılış töreninin sonunda davetliler tarihte ilk paranın basıldığı teknikle M.Ö. 600 yılının yazılı olduğu ve ön yüzünde Lidya Aslanının bulunduğu kendi paralarını bastı. Konuklar Artemis Tapınağının gezdikten sonra alandan ayrıldı.