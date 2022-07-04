Paraf’tan seyahat ve konaklama harcamalarına üç taksit imkanı

Avantajlı ürün ve hizmetleriyle hayatı kolaylaştıran Paraf, günlük ihtiyaçlarda olduğu gibi seyahat ve tatil dönemlerinde de müşterilerinin yanında. Paraf, 31 Temmuz tarihine kadar Paraf üye iş yeri olsun veya olmasın 1.000 TL ile 20.000 TL arasındaki peşin ödenen tüm seyahat ve konaklama giderlerine faizsiz olarak 3 taksit fırsatı sunuyor.

Kampanyaya katılmak isteyen kullanıcıların seyahat ve konaklama harcamalarını yapmadan önce “SEYAHAT” yazıp 3404‘e SMS göndermesi ya da Paraf Mobil’den “HEMEN KATIL” butonuna tıklaması yeterli. Kampanyaya; Paraf, Parafly ve sanal kartların yanı sıra ek kart kullanıcıları da katılabiliyor.