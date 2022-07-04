banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Cem Bölükbaşı, Silverstone yarışlarını tamamladı
Cem Bölükbaşı, Silverstone yarışlarını tamamladı
Uzmanlar maymun çiçeği virüsüne karşı hamileleri uyardı
Uzmanlar maymun çiçeği virüsüne karşı hamileleri uyardı
Afyonkarahisar’da ayçiçeklerde yüksek verim bekleniyor
Afyonkarahisar’da ayçiçeklerde yüksek verim bekleniyor
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı

Paraf’tan seyahat ve konaklama harcamalarına üç taksit imkanı

Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte yılın yorgunluğunu keyifli bir tatille atmak isteyenlere Paraf, yeni kampanyasıyla destek veriyor. Paraf kart kullanıcılarına tüm seyahat ve konaklama harcamalarında faizsiz 3 taksit imkânı sağlanıyor.

Ekonomi 04.07.2022, 13:44
Paraf’tan seyahat ve konaklama harcamalarına üç taksit imkanı

Avantajlı ürün ve hizmetleriyle hayatı kolaylaştıran Paraf, günlük ihtiyaçlarda olduğu gibi seyahat ve tatil dönemlerinde de müşterilerinin yanında.  Paraf, 31 Temmuz tarihine kadar Paraf üye iş yeri olsun veya olmasın 1.000 TL ile 20.000 TL arasındaki peşin ödenen tüm seyahat ve konaklama giderlerine faizsiz olarak 3 taksit fırsatı sunuyor. 

Kampanyaya katılmak isteyen kullanıcıların seyahat ve konaklama harcamalarını yapmadan önce “SEYAHAT” yazıp 3404‘e SMS göndermesi ya da Paraf Mobil’den “HEMEN KATIL” butonuna tıklaması yeterli. Kampanyaya; Paraf, Parafly ve sanal kartların yanı sıra ek kart kullanıcıları da katılabiliyor. 

#Paraf #seyahat ve konaklama
Yorumlar (0)
29°
açık