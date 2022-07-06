Paraf’tan mobilya ve yapı marketi harcamalarına avantajlı ödeme kolaylığı

Paraf, yaz aylarının gelmesiyle birlikte, değişime mobilyalarından başlamak isteyenler için hayata geçirdiği bütçe dostu kampanyasıyla alışveriş keyfini iki katına çıkarıyor. Mobilyaya yönelik veya yapı marketlerinde yapılan alışverişlere avantajlı ödeme ve taksit fırsatları sunan Paraf, 31 Temmuz 2022 tarihine kadar yapılan 5.000 TL ile 50.000 TL arasındaki peşin işlemlere 2 ay erteleme ve 7 ay faizsiz taksit fırsatı sağlıyor.

Yalnızca mobilya ve yapı marketleri harcamaları için geçerli olan kampanyaya katılmak için, alışveriş yapılmadan önce kullanıcıların mobil cihazlarından “KAZAN” yazıp 3404‘e SMS göndermesi ya da Paraf Mobil’den “HEMEN KATIL” butonuna tıklaması yeterli. Kampanyaya; Paraf, Parafly ve sanal kartların yanı sıra ek kart kullanıcıları da katılabiliyor.