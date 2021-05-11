Paraf’tan Güzellikler Dünyası

Halkbank, Paraf’ın kullanıcılarına avantaj sağlayan birçok özelliğinden ikisini, iki ayrı filmle aktarıyor. ‘Paraf Günüm’ filminde Paraf kullanıcılarının, kendilerine özel belirleyecekleri bir günde, Paraf poslarından yaptıkları alışverişlerde ister %5 indirim, ister artı 4 taksit, ister 2 ay erteleme, isterlerse 5 kat ParafPara kazanma fırsatından yararlanabilecekleri belirtiliyor, üstelik her ayın aynı gününde aynı fırsattan yararlanabilecekleri vurgulanıyor. ‘ParafÜstü’ filmiyle de Paraf kullanıcılarına Paraf poslarından yaptıkları market alışverişlerinde küsuratın avantaja dönüşmesi anlatılıyor. Örneğin 119 TL tutarındaki market harcamalarında, Paraf kullanıcıları küsuratsız 110 TL ödüyor, böylece ParafÜstü özelliği ile küsurat kadar indirim fırsatı sunuluyor.

Paraf’a yeni jingle geldi

Filmlerle ilgili dikkat çeken bir başka konu da Paraf jingle ve sloganının değişmesi oldu. Halkbank’ın 2012 yılında Paraf lansmanı ile birlikte kullanmaya başladığı ve o dönemden bu yana geniş ilgi gören Paraf jingle’ı yenilendi. Dokuz yıl sonra değişen ve yine dillere dolanması beklenen yeni jingle ile Paraf Güzellikler Dünyası’nın avantajlarına vurgu yapılıyor.

‘Paraf Günüm’ ve ‘ParafÜstü’

Genç bankacı Ömer ve duayeni Kerem Alışık, izleyicilere, Paraf Güzellik Dünyası’nın özelliklerini alışveriş yaparken esprili şekilde anlatıyorlar. Filmler için hazırlanan senaryolardan bağımsız olarak, Kerem Alışık’ın kendine özgü doğaçlama esprilerini de izlemek mümkün. Ayrıca Kerem Alışık’ın ‘ParafÜstü’ filminin son sahnesinde topu çevirdikten sonra kafasının üzerinden sol eline kadar kaydırması da o anda gelişen, öncesinde planlanmamış bir olay olarak dikkat çekiyor.