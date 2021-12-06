Paraf Güzellikler Dünyası’ndan yeni yıla özel ParafPara

Paraf, 15 Ocak tarihine kadar giyim, yemek, elektronik, kozmetik, optik ve saat kategorilerinde toplamda yapılan 500 TL’lik her harcamaya 50, toplamda 200 TL’lik ParafPara kazandırıyor. Paraf’a ilk kez başvuranları ise ekstra 100, toplamda da 300 TL hediye ParafPara bekliyor. Paraf Güzellikler Dünyası’nın yeni yıl fırsatlarını Kerem Alışık ve genç bankacı Ömer ekranlara taşıyor.

Mağazaları dolaşarak hediye arayışına giren Kerem Alışık, kendine has tarzıyla yeni yıl öncesi ParafPara kazanmanın yolunu sorgulayınca, Ömer konuya açıklık getiriyor ve fırsatları sıralıyor. Ama Kerem Alışık’ın aklına, başka bir şey takılıyor: Paraf’ı olmayanlar ne yapacak?

Onun da cevabı ikilinin önünden geçtikleri mağazanın kapısında duran görevliden geliyor. Aldığı cevaptan keyiflenen Alışık, avantajları kaçırmadan sevdiklerine yeni yıl hediyesini almak için mağazaya yönelirken “Görüşürüz Ömer’ciğim” diyerek vedalaşıyor. Ömer ise “Seneye mi abi” diyerek, yılbaşı döneminde sık tekrarlanan klişe espriyle karşılık veriyor. Film, Kerem Alışık’ın Paraf’ın yeni yıl güzelliğinin hatırına, Ömer’in bu sözüne imalı bir kahkaha ile karşılık vermesiyle sona eriyor.