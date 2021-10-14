Paraf Güzellikler Dünyası’nda Cumartesilerin tadı bir başka!

Paraf, cumartesi günleri tüm restoran harcamalarına indirim fırsatı sunuyor. Paraf Gold ve Parafly sahipleri için restoran harcamalarının yüzde 10'u; Paraf Platinum, Parafly Platinum, Paraf Esnaf ve Paraf KOBİ sahipleri için ise yüzde 25'i kadar indirim hakkı sağlanıyor. Detayların Paraf ve Parafly web sayfalarında paylaşıldığı kampanya kapsamında 20 TL’ye kadar indirim imkânı tanınıyor.

Halkbank’ın ekran yüzü Kerem Alışık ve genç bankacı Ömer, Paraf Güzellikler Dünyası’nın bu özelliğini, yeni reklam filminde bir restoranda deneyimleme fırsatı bulurlar. Ömer, cumartesi günlerinin Paraf’lılar için farklı olduğunu söyleyerek merak uyandırırken, farkı anlamaya çalışan Alışık, “Cumartesiler 25 saat mi?” sorusunu sorar. Ömer’in cevabı, kampanyayı özetler: “25 saat değil ama Paraf ile her Cumartesi tüm restoranlarda %25’e varan indirim var.” Sohbete dahil olan garson da indirimi, şefin tavsiyesi olarak paylaşınca Kerem Alışık, esprili dille cumartesi siparişi vererek, Paraf Güzellikler Dünyası’nın avantajlarına vurgu yapar.

Renosans İstanbul tarafından hazırlanan film, Fırat Mançuhan’ın yönetmenliğinde İstanbul Nişantaşı’nda çekildi. Çekimler 1 günde tamamlandı.