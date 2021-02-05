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Papara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri, finansal çözümleri ile ses getirdi

Kullanıcılarının finansal işlemlerini başka bir boyuta taşıyan ve çıkardığı özelliklerle kolaylık sağlayan online cüzdan Papara, sunduğu finansal çözümleri ile ses getirdi.

Ekonomi 05.02.2021, 10:40
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Papara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri, finansal çözümleri ile ses getirdi

Kullanıcılarının finansal işlemlerini başka bir boyuta taşıyan ve çıkardığı özelliklerle kolaylık sağlayan online cüzdan Papara, sunduğu finansal çözümleri ile ses getirdi.

İnternet üzerinden alışveriş yapanların güvenli bir şekilde ödeme almasını ve yapmasını sağlayan online bir cüzdan olan Papara, 2016 yılında kullanımı basit ve kolay ürünlerle finansal kapsayıcılığı tabana yayarak sektörde herkesin var olması amacıyla yola çıktı. Ücretsiz bir hesap ve ücretsiz bir kart ile 7/24 ücretsiz para transferi yapılabiliyor ve diğer tüm finansal hizmetler kolayca gerçekleştiriliyor. Kullanıcılarına geleneksel banka tecrübelerinde yeni bir deneyim sunan Papara, zaman ve mekan kavramını ortadan kaldırıyor. EFT saati ile uğraşmadan 7 gün 24 saat ücretsiz para transferi ile kullanıcılarına kolaylık sunan Papara, finansal sektöre yeni bir ivme kazandırıyor. Kişilerin bir banka hesabı olmasa bile finansal hizmetlerden faydalanabilmesini ve sektörde var olabilmelerini sağlıyor. Sunduğu ücretsiz hesap ve kartlar ile akla gelebilecek tüm finansal çözümleri kullanıcılarına sunmaya devam ediyor.

Papara’nın finansal çözümlere ek olarak tüketici toplum yapısında kullanıcılarını düşünerek bütçe yönetimi yapmalarını, borçlanmadan harcamalarını ve hatta harcarken kazanmalarını sağladığını ifade eden Papara’nın CEO’su Ahmed Faruk Karslı, “Amacımız finansal kapsayıcılığı artırarak herkesin finansal hizmetlerden eşit bir şekilde faydalanabilmesi. Değişen harcama rutinlerinde kimsenin geri planda kalmasını istemiyoruz. Eşsiz bir kullanıcı deneyimi yaşatmak için de çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” dedi.

“Her iki haftada bir yeni özellik çıkarıyor, finansal çözümler sunuyoruz”

İki haftada bir yeni özelliklerle kendilerini geliştirdiklerini ifade eden Karslı, “Kullanıcı deneyimine odaklanan Papara’da her geçen gün yeni bir özellik çıkıyor. Kullanıcılarının Bölüştür özelliği ile harcamalarını paylaşmasını, döviz transferi yapabilmesini, kripto para borsalarına para gönderebilmesini, ayrıntılı grafiklerle harcamalarını takip edilmesini, Para İste özelliği ile kolayca para isteyebilmesini, faturalarını ödeyebilmesini, Oyun&Epin ödemelerini yapabilmesini ve daha birçok finansal ihtiyaçlarını kolayca gerçekleştirebilmesini sağlıyor” şeklinde konuştu.

QR kod ile de kolayca ödeme alınıp/yapılmasını sağladıklarını söyleyen Karslı, “Ödeme yöntemlerinde kullanıcılara yeni bir deneyim sunmayı hedefliyoruz. Hem temassız hem de güvenli QR kod ile ödemeyi küçük işletmelere de tanıtarak ve QR’ın kullanım alanını genişleterek topluma kazandırmak için düzenli çalışmalar yapıyoruz” dedi.

"Kazanan kullanıcı olmalı"

Karslı, kazananın kullanıcı olması gerektiğini savunduklarını vurgulayarak, “Papara, Cashback Programı ile kullanıcılarının harcarken de kazanmasına olanak tanıyor. Pandemi döneminde tüm eczanelerde Papara Card’lı harcamaların yüzde 50’sini anında nakit kazandırmanın yanı sıra, Netflix, Spotify, YouTube, Martı, Kahhve.com, Meditopia, bkmkitap, Kunduz, armut, CarrefourSA, Teknosa, Yolcu360, Lidyana, İstegelsin, GittiGidiyor, n11.com, Boyner ve Morhipo gibi markalarla yapılan anlaşmalar sayesinde kullanıcılarının anında nakit kazanmasını sağlıyor. 2021 yılında Cashback ile anlaşma yaptığımız markaları daha da artırarak yolumuza devam edeceğiz. Günün sonunda kazananın kullanıcı olmasını ve finansal anlamda eşsiz deneyimleri Papara ile yaşamalarını istiyoruz” dedi.
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