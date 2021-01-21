Papara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri 2021 hedeflerini açıkladı

Türkiye’de dijital ödeme yöntemlerine yeni bir soluk, kullanıcılarına ‘Finansal Özgürlük’ getiren Papara, 2021’de gerçekleştireceği hedefleri açıkladı. Papara’nın CEO’su Ahmed Faruk Karslı, “Papara ile kullanıcılarımızın günlük hayattaki bütün finansal işlemlerini tek bir yerden, özgürce gerçekleştirebilmelerini sağlayan ana finansal uygulama olmak yani, finansal Super App olmak istiyoruz” dedi.

Ücretsiz bir hesap ve kart sunan Papara, kullanıcılarının finansal gereksinimlerine basit, kolay ve hızlı erişilebilir ürünlerle anında cevap veriyor. Kullanıcılar, ücretsiz oluşturabilecekleri Papara hesapları ve ücretsiz alabilecekleri Papara Card’ları ile bir banka hesapları olmasa bile finansal dünyada var olabiliyor. 6.2 milyonu aşkın Papara kullanıcısı 7 gün 24 saat anında ücretsiz para transferi yapabiliyor, faturalarını ödeyebiliyor, harcamalarını detaylı grafiklerle takip edebiliyor, Bölüştür özelliği ile ödedikleri ücreti paylaşabiliyor, QR ile ödeme yapıp/alabiliyor, döviz işlemlerini gerçekleştirebiliyor ve Cashback Programı ile harcamalarından anında nakit kazanarak bütçelerine destek olabiliyor. Ayrıca, diledikleri ATM’lerden kolayca para çekebiliyorlar.

Tek bir yerden tüm finansal hizmetleri sağlamayı hedefleyen Papara, bu yıl da yeni gelişmeleri ve özellikleri takip ederek kullanıcılarını finansal dünyada bölünmekten ve karmaşadan kurtarmayı amaçlıyor. Kullanıcıların tüm finansal işlemlerini kolayca gerçekleştirebilmelerini hedeflediklerini söyleyen Papara’nın CEO’su Ahmed F. Karslı, “Papara, finansal kısıtlamalar nedeniyle tercih edilen bir seçenek olmaktan çıkarak ilk akla gelen finansal uygulama haline geldi”dedi. Bu hedefler doğrultusunda da 2021 yılında finansal bir Super App olmayı amaçladıklarını bildirdi.

100 milyon kullanıcı ve 200 milyon yatırım ile 2021 yılı hedefi

Bu yılın ilk çeyreğinde yatırım ürünlerini yayınlamayı hedefleyen Papara, 2021 yılı hedeflerini açıkladı. Avrupa’ya da açılacaklarını söyleyen Karslı, “Türkiye’de kazandığımız tecrübeyi, bu yıl almayı planladığımız lisans ile birlikte Avrupa piyasasına taşımayı ve Orta Avrupa’daki Türkleri ücretsiz para transferi ile tanıştırmayı hedefliyoruz.” dedi. Bunlara ek olarak Karslı sözlerine şöyle devam etti: “Bu yıl, 200 milyon TL’lik bir yatırım yapmayı ve yıl sonunda 10 milyon kullanıcıya ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Her gün 100.000’den fazla kullanıcının indirerek kullandığı Papara, 2020 yılında işlem hacmini 4 kat artırarak tamamladı. BKM verilerine göre, ön ödemeli kart pazarındaki pazar payını da yüzde 44’e ulaştırdı. Yeni özellikler geliştirerek finansal bir Super App olmak yolunda ilerleyen Papara’da kullanıcılar, tüm finansal hizmetlerden kolayca faydalanabileceği gibi Cashback Programına dahil edilen markalarda yaptıkları harcamalarda da anında nakit kazanabiliyorlar.