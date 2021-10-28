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PANKOBİRLİK Genel Başkanı Konuk'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı:

- "PANKOBİRLİK, Cumhuriyetin üretici için açtığı fırsat kapılarından geçerek ülkenin refah yolculuğuna katkı yapmıştır. Hem de tarladaki, bağdaki, bahçedeki, ahırdaki, ağıldaki işlerini büyütmüş, ülkemiz kooperatifçiliğine muvaffak ve muzaffer olmuş bir kooperatifçilik modeli kazandırmıştır"

Ekonomi 28.10.2021, 16:54
PANKOBİRLİK Genel Başkanı Konuk'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı:

İSTANBUL (AA) - Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) Genel Başkanı Recep Konuk, PANKOBİRLİK'in, Cumhuriyetin üretici için açtığı fırsat kapılarından geçerek ülkenin refah yolculuğuna katkı yaptığını belirterek, "Hem de tarladaki, bağdaki, bahçedeki, ahırdaki, ağıldaki işlerini büyütmüş, ülkemiz kooperatifçiliğine muvaffak ve muzaffer olmuş bir kooperatifçilik modeli kazandırmıştır." ifadesini kullandı.

Konuk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, Cumhuriyetin, hiçbir fert ve zümresini bir diğerine göre ayrıcalıklı görmediğini, bu yönetim şeklinin hedefinin; "başarıyı eşit paylaştırmak, refah, zenginlik ve mutluluğu herkesin ve her kesimin teneffüs etmesini sağlamak" olduğunu bildirdi.

Cumhuriyeti, Türk milletinin omuz omuza ve el ele vererek, hedef birliği gerçekleştirerek kurduğunu aktaran Konuk, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin değerleri 'kaderde, kıvançta ve tasada' yaşanan ortak geçmişi geleceğe taşıyacak en önemli dayanağımızdır. Milletimiz ve devletimiz Cumhuriyet idaresinde 98 yılda büyük işler başarmıştır. Ancak her 29 Ekim'de biz nereden nereye geldiğimizin muhasebesinden daha çok cumhurun, Cumhuriyetimizin tayin ettiği istikamet doğrultusunda 'mesut, muvaffak ve muzaffer' bir ülkenin daha zengin, daha mutlu ve dünya milletler ailesi içinde daha itibarlı fertler olabilmesi için neleri başarmamız gerektiğini, başarıları nelerle taçlandırmamız gerektiğini düşünüyoruz."


- "Nöbet değişiminden sonra da düstur değişmeyecek"


Recep Konuk, PANKOBİRLİK'in Cumhuriyetin üretici için açtığı fırsat kapılarından geçerek ülkenin refah yolculuğuna katkı yaptığını belirterek, "Hem de tarladaki, bağdaki, bahçedeki, ahırdaki, ağıldaki işlerini büyütmüş, ülkemiz kooperatifçiliğine muvaffak ve muzaffer olmuş bir kooperatifçilik modeli kazandırmıştır." ifadesini kullandı.

PANKOBİRLİK'te yeni başkanın seçildiği genel kurulun gerçekleştirildiğini anımsatan Konuk, "Kooperatifimizde (98 yıllık Cumhuriyet'te olduğu gibi) nöbet değişiminden sonra düstur değişmeyecek, bu refah, zenginlik ve daha çok üretim koşusu sürecektir." değerlendirmesinde bulundu.

#29 Ekim Cumhuriyet Bayramı #Pankobirlik #recep konuk
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