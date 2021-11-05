Pandemiyle önemi katlanan kargo sektöründe yatırımlar artıyor

Kargo sektörü, yaklaşan kasım indirimleri ve yeni yıl alışverişi öncesinde yatırımlarına hız verdi. Kargo şirketleri artan talebi karşılamak için araç altyapısında ve personel sayılarında artış sağlıyor.

Kasım ayında hem dünyada hem de ülkemizde geleneksel hale gelen ve çeşitli isimlerle düzenlenen yoğun alışveriş kampanyaları ve yılbaşının yaklaşması nedeniyle perakende sektörü hareketlilik yaşıyor. Kampanyalar yaklaşırken, özellikle kargo şirketlerine gönderileri ulaştırma noktasında büyük bir yük düşüyor. Bu yoğun dönemde hem göndericilerin hem de alıcıların olumsuz deneyimler yaşamaması için harekete geçen GKN Kargo, yatırım hamlelerini hızlandırdığını açıkladı.

GKN Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek, "Biz kurulduğumuz günden beri, açtığımız 16 aktarma merkezi ve 85 mobil servis sağlayıcı dağıtım noktası yanısıra filomuza kattığımız 380 araçla, aynı zamanda dijitalizasyona yaptığımız yatırımla bu gibi kargo gönderimlerinin yoğunlaştığı günler için önlemler aldık. Son çeyrekte sektörümüze 50 Milyon TL yatırım gerçekleştirdik. Gerçekleştirdiğimiz işe alımlarla personel sayımızı yıl sonunda bine ulaştırmayı hedefliyoruz. Gerek personel istihdamımız gerekse yaptığımız yatırımlarla Kasım-Aralık aylarında perakende sektöründe işlerin aksamaması için yoğun çalışmalara devam ediyoruz" dedi.

Akyürek, "Geldik, sizi evde bulamadık" tarzı söylemleri sektörden kaldırmayı hedeflediklerini belirterek, "Özellikle gönderimin böylesi yoğun olduğu kasım indirimi gibi günlerde yaptığımız yatırımların sektörde kalıcı değişimin önünü açacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.