Pandemiyle birlikte kış mevsiminde nüfusu artan Bodrum’a yatırımcının ilgisi artıyor

Pandemiyle beraber kış mevsiminde ciddi bir nüfusa ulaşan Bodrum’a, doğalgaz müjdesi verilmesinin ardından, yatırımcının ilgisinin artacağı düşünülüyor. Bu durumun gayrimenkul sektöründe hareketliliğe neden olacağını söyleyen BESA Grup Pazarlama Direktörü Şule Alp, "Bodrum’un katma değerinin artacağını düşünüyorum. Bodrum, 12 ay yaşanılabilir bir hale gelecektir. Bu durum konut sektörünü de etkileyecektir" dedi.

Turizmin önemli bölgelerinden biri olan Bodrum’a doğalgaz müjdesi verildi. Pandemi döneminde kışın ciddi bir nüfusa ulaşan Bodrum’a doğalgazın gelmesiyle 12 ay yaşanılabilir bir hale geleceği düşünülüyor. Bodrum’a 200 milyon dolarlık yatırım gerçekleştiren BESA Grup firmasının Pazarlama Direktörü Şule Alp, Bodrum’a doğalgazın gelmesiyle gayrimenkul sektöründe hareketlilik olacağını söyledi. Doğalgazla birlikte Bodrum’un katma değerini artacağını dile getiren Alp, "Bodrum, 12 ay yaşanılabilir bir hale gelecektir. Bu durum konut sektörünü de etkileyecektir" dedi.

Pandeminin gayrimenkul sektöründeki istekleri değiştirdiğine dikkat çeken Alp, "İnsanlar yüksek katlı mega projeleri artık tercih etmiyor. Daha çok bahçeli, müstakil, şehir merkezinden uzak ama ulaşım kolaylığı olan veya tatil beldelerini tercih ediliyor. Tatil beldelerine ve bunların içerisinde en gözde olan yerlere talep artmış durumda. Bodrum, tercih edilen yerlerden bir tanesi diyebiliriz. Bodrum’da sadece merkez değil, havalimanı güzergahı gibi şehirden uzak ama ulaşım kolaylığı olan yerler tercih ediliyor. Daha önce adını çok fazla duymadığımız Dörttepe, Meşelik, Güvercinlik, Güllük gibi yerlerin de şuanda çok revaçta olduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Bodrum’un katma değeri doğalgazın gelmesiyle artacaktır"

Bodrum’un pandemiyle beraber kış mevsiminde ciddi bir nüfusa ulaştığını vurgulayan Alp, "Bodrum’un nüfusu 540 binlere kadar ulaştı. Birtakım altyapı çalışmaları başlatıldı. Sağlık ve eğitim sektöründe de önemli adımlar atılıyor. Marka okullar şuanda Bodrum’u tercih ediyor. Geçtiğimiz günlerde yeni gelen bir haberde, Bodrum’a doğalgazın geleceği söylendi. Doğalgazın gelmesi Bodrum’un katma değerini artıracaktır. Bodrum, 12 ay yaşanılabilir bir hale gelecektir. Bu durumun konut sektörünü etkileyeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

"Eğitim ve sağlık sektörü Bodrum’a ilgi gösteriyor"

Alp, Bodrum’da havalimanı ve üç büyük marinanın olmasının büyük bir avantaj olduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti: "Bodrum hem yerli hem de yabancı turistlerin göz bebeği diyebiliriz. Bodrum’a talep oldukça fazla ama arz bunu karşılamıyor. Eğitim ve sağlık sektörü Bodrum’a ilgi gösteriyor. Doğalgazın Bodrum’a geliyor olması da önemli bir adımdır. Bodrum yatırımcısına her zaman kazandıran bir yer oldu. Bodrum’a şuanda gösterilen ilgi arzın çok üzerinde diyebiliriz. Bundan sonraki yerleşim yerlerine şimdiden altyapı çalışmalarının yapılmasında fayda olduğunu düşünüyorum".

Grup olarak Bodrum’da yaptıkları projelerden bahseden Alp, "Gündoğan Küçükbük’te 310 anahtarlık 350 dönüm arazi üzerine kurulan bir projemiz var. İnsanlar, site içinde her türlü ihtiyaçlarını gideriyorlar. Deniz bot ile Türkbükü ve Gündoğan merkeze gidiş gelişler sağlanıyor. Temizlik ve çamaşır hizmeti de sağlanıyor. Proje içinde yürüyüş yapılabilecek parkurlar mevcut. Pandemi döneminde Bodrum’a 200 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirdik. Proje içerisinde otel ve rezidanslar bulunuyor" açıklamalarında bulundu.

Şule Alp’e ödül

Öte yandan Şule Alp, Türk İş Kadınları Rehberi tarafından gayrimenkul sektöründe yaptığı çalışmalar nedeniyle ödüle layık görüldü. Alp, ödül takdim edilmesiyle ilgili olarak yaptığı konuşmada ise "İş hayatında bir kadın olarak var olmanın birçok zorluğu olsa da bu zorlukları aşmaya çabalıyorum. Bu ay BESA Grup’ta da satış ve pazarlama direktörlüğüne terfi ettim. Bu ödülün gelmesi de beni çok mutlu etti. Güzel haberler art arda geldi" dedi.