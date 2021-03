Pandemiyi fırsata çeviren şirketler

KPMG’nin düzenli olarak hazırladığı ‘Pulse of Fintech’ raporunun 2020’nin ikinci yarısını inceleyen bölümü açıklandı. Rapora göre, 2020’de toplam 2 bin 861 işlemde 105,3 milyar dolarlık fintech yatırımı gerçekleşti. Geçen yıl pandeminin başında birçok anlaşmanın durmasının ardından yatırımcılar ve fintech’ler yılın ikinci yarısında yeni normalde iş yapmayı öğrenerek trendi tersine çevirdi. Fintech’ler İkinci yarı, ilk yarıdaki toplam hacmin iki katı yatırım aldı. 2019’da 500 milyon dolar civarında gerçekleşen siber güvenlik yatırımları 2020’de 2 milyar doların üzerine çıktı. Dünyanın her yerinde şirketlerin uzaktan çalışmaya geçmesi ve çevrimiçi kanalların artan kullanımı siber güvenlikle ilgili rakamların yukarı fırlamasına neden oldu.



Rapora göre, fintech yatırımları 2019’da gerçekleşen mega M&A işlemlerinin 2020’de gerçekleşmemesi nedeni ile 2020 yılı sonunda 2019’daki 168 milyon dolar seviyesinden 105 milyon dolar seviyesine geriledi. Yıla yumuşak bir başlangıç yaptıktan sonra 2020’nin ikinci yarısında, küresel M&A, PE ve VC işlemlerinde 71,9 milyar dolar tutarında fintech yatırımı gördü; bu, 2020’nin ilk yarısında görülen 33,4 milyar dolarlık yatırım miktarının iki katından fazla.



Küresel VC yatırımları tarihinin en yüksek ikinci seviyesine ulaştı. Pandemiye rağmen fintechler 42,3 milyar dolarlık VC yatırımı çekerek, 2018’den sonraki en yüksek seviyesine ulaştı.



Dijital Bankalar tarafında 2020’nin ilk yarısında büyük işlemler gerçekleşti. İsveç merkezli dijital banka Klarna 650 milyon dolar, Revolut 580 milyon dolar ve ABD merkezli Chime 533 milyon dolar tutarında VC yatırımı topladı.



Raporda 2020’de karşılaşılan yenilikler şöyle sıralandı:

Dijitalleşmenin hızlanmasına paralel e-ödeme çözümleri ve temassız bankacılığa talebin artması.

Çok hızlı kullanıma giren e-ticaret platformlarının, dijital müşteri hizmetleri kanallarının, e- cüzdanın müşteri davranışını kökten değiştirmesi.

Dönüşüm çabalarını hızlandırmak isteyen kurumların büyüyen fintech yatırımları ve ortaklıkları.

Olgun fintech ve bigtech’lerin coğrafi olarak büyümek veya tüketicileri için yeni değerler ortaya çıkarmak için birleşme ve satın almalara yönelmesi.



Raporu değerlendiren KPMG Türkiye Fintech Sektör Lideri ve Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Başkanı Sinem Cantürk, “Rapora göre 2020’de gördüğümüz değişiklikler, Covid-19 azaldığında da büyük ihtimalle durmayacak. Dünyanın her yerinde insanlar ve işletmeler çevikliğin ve etkiye tepkiyle yanıt vermenin önemini kabul ediyor. Finansal hizmetler yelpazesindeki şirketler, dijital yeniliği benimsemezlerse nelerin tehlikeye gireceğinin farkındalar. 2020'de büyük zorlukların aynı zamanda sektörler için büyük fırsatlar oluşturduğunu öğrendik. 2021'de fintech faaliyetlerinde toparlanma bekliyoruz” şeklinde konuştu.





Rapora göre fintech sektöründe 2021’in ilk yarısı için beklentileri şöyle sıralandı:

Tüm dünyadaki özellikle daha az olgun piyasalarda, ödeme sistemleriyle ilgili yatırımlarda hareketlilik var. Büyük ödeme oyuncularının küresel ölçekte güçlenmek için konsolide olduğunu göreceğiz ve bu da yeni mega M&A anlaşmalarına yol açacak.



Gömülü Finans yeni Kuzey Yıldızı olarak yükselişte. Gömülü Finans uygulamalarının önümüzdeki dönemde güçlü bir büyüme trendine girmesi bekleniyor. Finansal olmayan platformların içerisindeki “şimdi al, sonra öde” veya ‘gömülü sigorta seçenekleri’ gibi finansman seçenekleri sunan uygulamaların, önümüzdeki dönemde artacağını göreceğiz.



Fintech’ler için yeni pazarlar ortaya çıkacak. ABD küresel olarak fintech yatırımlarının hakimi ama özellikle Orta ve Kuzey Asya ve Güney Amerika'da fintech merkezleri gelişmeye ve büyümeye devam edecek.

Fintech halka arzlarında küresel artış bekleniyor. Bir dizi unicorn’un 2020'deki başarılı halka arzları göz önüne alındığında, muhtemelen 2021'de bir dizi yeni unicorn’un halka arzı gündemde olacak.

Birleşme ve satın almalar toparlanıyor. Küresel ölçekte büyümek ve yakın bölgelere yayılmak isteyen fintech’ler için birleşme ve satın alma faaliyetlerinde canlanma olacak.



Kripto varlıklar ana akım haline gelecek. Dijital defter teknolojilerinin evrimi ve merkez bankalarının dijital para birimlerine artan ilgisi, sınır ötesi ödeme alanında çok büyük fırsatlar çıkarabilir.