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Pandemiye rağmen menkul kıymet yatırım fonlarının getirisi arttı

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği’nin (TKYD), LUDENS Finansal Hizmetler’ine Haziran 2020 itibarı ile hazırlattığı Yatırım Fonları Performans Raporu’na göre Menkul Kıymet Yatırım Fonları son 5 yılda TÜFE’nin 25 puan üzerinde getiri sağlarken, son üç yılda ise TÜFE 16 puan üzerinde getiri sağladı. 2019 yılında TÜFE’nin 7 puan üzerinde getiren menkul kıymet yatırım fonları 2020’nin ilk 6 aylık döneminde TÜFE ile aynı getiriyi sağladı. Pandemiye rağmen 2020’nin ilk 6 aylık döneminde tüm menkul kıymet yatırım fonlarının getirisi TÜFE’nin ve mevduatın üzerinde gerçekleşti.

Ekonomi 14.08.2020, 10:30
2006
Pandemiye rağmen menkul kıymet yatırım fonlarının getirisi arttı

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD), LUDENS Finansal Hizmetler’e Haziran 2020 itibarı ile hazırlattığı Yatırım Fonları Performans Raporu’nu açıkladı. Rapora göre; Menkul Kıymet Yatırım Fonları son 5 yılda TÜFE’nin 25 puan üzerinde getiri sağlarken, son üç yılda ise TÜFE 16 puan üzerinde getiri sağladı. 2019 yılında TÜFE’nin 7 puan üzerinde getiren menkul kıymet yatırım fonları 2020’nin ilk 6 aylık döneminde TÜFE ile aynı getiriyi sağlamıştı.

2019 sonu itibariyle menkul kıymet yatırım fonları iki kat büyüyerek yaklaşık 94 milyar TL olurken, 2020’nin ilk yarısında portföy büyüklüğü 109 milyar TL’ye ulaştı.

Yaklaşık 4 yıllık bir geçmişi olan gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonları ise 2020’nin ilk yarısında 9 milyar TL büyüklüğe sahip oldu.

Adım adım gelişen bir fon kategorisini de serbest fonlar oluşturdu. Düşük mevduat faizleri nedeniyle alternatif yatırım aracı arayışına giren yatırımcıların bir kısmının tercihi serbest fonlar oldu. 2018 sonundaki 6 milyar TL’lik büyüklükleri, 2019 sonunda 21,6 milyar TL’ye, 2020 Haziran sonunda ise iki kat artarak 42 milyar TL’ye ulaştı. 

Fon getirileri ile ilgili olarak elde edilen bulgular ise şunlar oldu: (Grafik):

• Tüm inceleme dönemlerinde menkul kıymet, girişim sermayesi ve serbest yatırım fonlarının ağırlıklı ortalama brüt getirilerinin TÜFE’nin ve mevduat faizinin üzerinde olduğu görüldü. Gayrimenkul yatırım fonları ise son 1 yılda yüzde 13’lük getiri ile TÜFE’yi geçerken mevduat faizinin 1 puan altında kaldı. 

• Son 5 yıllık dönemde menkul kıymet yatırım fonlarının ve serbest fonların ağırlıklı ortalama brüt getirisi TÜFE’nin ve mevduat faizinin üzerinde gerçekleşti.

• Son 3 yıllık dönemde menkul kıymet yatırım fonlarının ve serbest fonların ağırlıklı ortalama brüt getirisi TÜFE’nin ve mevduat faizinin üzerinde gerçekleşti.

• Son 1 yılda gayrimenkul yatırım fonları hariç diğer fonların ağırlıklı ortalama brüt getirileri TÜFE’nin ve mevduat faizinin üzerinde gerçekleşti.

Kaynak: Finnet, TCMB         

Grafik:Yatırım Fonlarının Birikimli Ağırlıklı Ortalama Brüt Getirilerinin TÜFE ve Mevduat Faizi ile Karşılaştırılması

Yatırım fonlarının son 6 ayda karşılaştırma ölçütleriyle yapılan analizlerinde yüzde 56’lık bir başarı oranı elde edildi.

• Karşılaştırma ölçütüne göre en farklı getiriyi elde eden kategoriler hisse senedi (yüzde 9’luk fark), hisse senedi katılım (yüzde 6’lık fark) ile değişken ve karma (yüzde 3,4’lük fark) fonları oldu..

Başarı oranı en yüksek kategoriler sırasıyla kıymetli maden, hisse senedi katılım, diğer katılım ve hisse senedi ve karma ve değişken fonlardan oluştu.

Mevduat faizlerinin düştüğü son yıllarda, bir kısım yatırımcının alternatif yatırım aracı arayışlarında tercih edilen serbest fonlar, son 5 yılda yüzde 164, son 3 yılda yüzde 89 ve son 1 yılda yüzde 28 getiri sağladı.

2016 sonunda kurulmaya başlanan gayrimenkul ve girişim sermayesi fonları ise yatırımcısına son 1 yılda sırasıyla yüzde 13 ve yüzde 17 getiri kazandırdı.

Hisse senedi ortalama ağırlıklandırılmış fon getirileri, BIST 100 Fiyat Endeksi ve BIST 100 Getiri Endeksi ile karşılaştırıldığında, hisse senedi yatırım fonları son 1 yılda yatırımcısına BIST-100 Fiyat Endeksi’nden yaklaşık 21 puan ve BIST 100 Getiri Endeksi’nden 19 puan daha fazla kazandırdı. Geçmiş getirilere baktığımızda da, hisse fonlarının başarılı aktif yönetimle karşılaştırma ölçütleri olan BİST-100 Endeksi’nden daha yüksek getiriler elde ettiği görüldü.

Ülkemizde mayıs ayında başlayan normalleşme süreci ile yatırım araçları kayıplarını kapamaya başladı. Tüm fonların ağırlıklı ortalama net getirileri 2019’un tüm çeyreklerinde ve birinci ve ikinci yarısında enflasyonun üzerinde gerçekleşti.. Pandemiye rağmen 2020’nin ilk 6 aylık döneminde tüm menkul kıymet yatırım fonlarının getirisi TÜFE’nin ve mevduatın üzerinde gerçekleşti.

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