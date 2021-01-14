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Pandemiye rağmen konuttaki rekor cesaret verdi

TÜİK verilerine göre konut satışları 2020 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre % 47,6 azalarak 105 bin 981 oldu. Satışlar tüm yıl genelinde ise bir önceki yıla göre % 11,2 artarak 1 milyon 499 bin 316 adedi yakalamayı başardı. Sektör böylece pandemi şartlarında 1 milyon 409 bin konut satışı ile tüm zamanların en yüksek satışının yapıldığı 2017 yılını geride bırakarak bir rekora imza attı.

Ekonomi 14.01.2021, 20:09 14.01.2021, 20:11
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Pandemiye rağmen konuttaki rekor cesaret verdi

Yabancılara yapılan konut satışları ise 2020 yılında bir önceki yıla göre % 10,3 azalarak 40 bin 812 adet oldu. Verileri değerlendiren GİGDER Başkanı Ömer Faruk Akbal, Rakam bir küçülme olarak görülüyorsa da pandemiyle dünyadaki gayrimenkul yatırımlarında İspanya, Portekiz, Yunanistan gibi rakip pazarlarda % 50-80 arasında değişen daralmaya kıyasla % 10 ile sağladığımız pozitif ayrışma, bizim için 2021 yılında en büyük cesaret kaynağı. Bu yıl 50 bin adet bandını geçerek 7.5-8 milyar dolarlık bir döviz girdisini sağlamayı hedefliyoruz” dedi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayına ait konut satışları istatistiklerini bugün açıkladı. Türkiye genelinde konut satışları 2020 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre % 47,6 azalarak 105 bin 981 oldu. Ancak satışlar 2020 yıl genelinde ise bir önceki yıla göre % 11,2 artarak 1 milyon 499 bin 316 adedi yakalamayı başardı. Sektör böylece pandemi şartlarında 1 milyon 409 bin konut satışı ile tüm zamanların en yüksek satışının yapıldığı 2017 yılını da geçerek bir rekora imza attı.

Verilere göre yabancılara yapılan konut satışları ise Ocak-Aralık döneminde ise yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre % 10,3 azalarak 40 bin 812 adet oldu. Bu küçülme oranının gerçek anlamıyla bir kaybı ifade etmediğini belirten Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal, “2020 yılı, olağanüstü koşulların yaşandığı ve pandeminin en ağır şartlarının hüküm sürdüğü bir yıldı. Bu dönemde uluslararası gayrimenkul yatırımlarında İspanya, Portekiz, Yunanistan gibi rakip pazarlarda % 50-80 arasında değişen daralma ile kıyaslandığında yaşadığımız % 10’luk küçülme aksine pozitif yönde bir ayrışmayı ifade ediyor ve biz bu nedenle rakamı küçülme olarak görmüyoruz. Bu tablo, 2021 yılında daha da güçlenmek adına bizim için cesaret kaynağı. Üyelerimizle yaptığımız görüşmelerde 2021 yılında 50 bin adet bandını geçerek 7.5-8 milyar dolarlık bir döviz girdisini sağlamayı hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulundu. 

Çin, Rusya ve Türki Cumhuriyetlerin de ilgisi arttı

TÜİK verilerine göre İran vatandaşları 2020 yılında Türkiye'den 7 bin 189 konut satın aldı. İran'ı 6 bin 674 konut ile Irak, 3 bin 78 konut ile Rusya Federasyonu, bin 929 konut ile Afganistan ve bin 279 konut ile Azerbaycan izledi. 2020 Aralık ayında ise İran vatandaşları Türkiye'den 764 konut satın aldı. İran'ı sırasıyla, 724 konut ile Irak, 349 konut ile Rusya Federasyonu ve 224 konut ile Afganistan izledi.

Çin’in Türkiye’ye olan ilgisinin artışta olduğunu belirten Akbal, “Rusya’nın yanı sıra Kazakistan, Azerbaycan gibi Türkiye coğrafyasına yakın olan kardeş ülkelerin de artışını görüyoruz, bununla birlikte Suudi Arabistan rakamlarında da önümüzdeki dönem artışlar olacağını tahmin ediyoruz. İran, Kasım ayında yerini Irak’a bıraksa da Aralık’ta ve yılın tamamında yeniden liderliği eline aldı, bu artış trendinin süreceğini tahmin ediyoruz” diye konuştu.  

Yabancı yatırımcıların bilinçlenmesine yönelik çalışıyoruz

İTO işbirliğiyle hazırladıkları ‘İstanbul’da Mülk Edinme Rehberi’ne değinen Akbal, uluslararası gayrimenkul yatırımcılarının Türkiye’ye daha çok girmesini ve bilinçlenmesini sağlamak amacıyla sürdürdükleri çalışmaları şöyle aktardı: 

“6 farklı dilde, tüm dünya coğrafyalarına hitap ettiğimiz İstanbul’da Mülk Edinme Rehberi’ni yabancı yatırımcıların bilgisine sunuyoruz. GİGDER olarak yabancı yatırımcıların Türkiye’ye yatırım yapma sürecinde herhangi bir konuda karşılaşabilecekleri uyuşmazlıklarda bir çözüm noktası olma konusunda tüm girişimlerimize devam ediyoruz. Ayrıca yabancıya gayrimenkul satışında birtakım yetkinlikler getirilmesi yönünde de sektör olarak birtakım taleplerimiz olmuştu. Zira gayrimenkul yatırımı, Türkiye’ye doğrudan girecek yabancı yatırımlar içinde önemli bir döviz girdisini oluşturuyor. Bu açıdan yabancı yatırımcılara satış yapan firmaların, hizmet veren kuruluşların, aracı kurumların ve geliştirici firmalarının bu alanda yeterli standartları taşıyarak kaliteli hizmet vermelerini bekliyoruz. Bu konuda biz de bir taslak çalışma hazırlayarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda yetkililerimizle paylaştık. Oradan gelecek çalışmalara da her türlü katkıyı vermeye hazırız. Bununla ilgili kamunun da gerekli noktalarda regülasyonlar yaparak bunları hayata geçirmesini arzu ediyoruz.”

Dijital çözümler 2021’e damga vuracak 

Dijitalleşmeyi başarıp proaktif çözümler sunan firmaların 2020 yılında kazandığını, 2021 yılında bu eğilimin daha da ilerlemesinin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Akbal, “Yabancı yatırımcıların Türkiye’ye gelmeden de konut satın alabilmesini kolaylaştırmak yönünde atılacak adımlar var. Sadece özel sektörün dijitalleşmesi yetmez, kamu kuruluşlarının da bu yönde ilerlemesini temenni ediyoruz. Zaten bu alanda kamuda Web-Tapu gibi yabancı yatırımcıların online olarak tapu hizmetleri alabileceği platformlar oluşturuldu, güzel adımlar var” dedi. 

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