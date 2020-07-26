banner397

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

banner404

Son Dakika
Bu meyvenin kilosu 60 TL, faydası saymakla bitmiyor
Bu meyvenin kilosu 60 TL, faydası saymakla bitmiyor
Sosyal medyadan gördüler, akın ettiler
Sosyal medyadan gördüler, akın ettiler
6 otomotiv firması kredi paketi kapsamından çıkarıldı
6 otomotiv firması kredi paketi kapsamından çıkarıldı
Almanya’dan flaş Türkiye kararı
Almanya’dan flaş Türkiye kararı

Pandemiye karşı savaş başlattı, bir haftada iki şube açarak 33 kişiye daha istihdam sağladı

DİYARBAKIR’DA YENİ TATLARLA ADINDAN SÖZ ETTİREN HACIBABA PASTANELERİ, KORONA VİRÜS SALGININA RAĞMEN MİLYONLUK YATIRIMLARA DEVAM EDEREK BİR HAFTADA 2 YENİ ŞUBE AÇIP İSTİHDAM OLUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR.

Ekonomi 26.07.2020, 10:36
10
Pandemiye karşı savaş başlattı, bir haftada iki şube açarak 33 kişiye daha istihdam sağladı

Diyarbakır’da yeni tatlarla adından söz ettiren Hacıbaba Pastaneleri, korona virüs salgınına rağmen milyonluk yatırımlara devam ederek bir haftada iki yeni şube açıp 33 kişiye daha istihdam oluşturdu.

Diyarbakır’da 30 yılı aşkındır tatlı sektöründe öncü olan Hacıbaba Pastaneleri, yeni şubeler açmaya devam ediyor. Diyarbakır’da 13, Türkiye genelinde ise 19 şubesi olan ve bin kişilik istihdam hedefiyle korona virüse rağmen yatırımlarına devam eden pastanenin Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, Bağlar ilçesinde 2 milyon 500 bin liraya mal olan iki yeni şube ile 33 kişiye daha istihdam sağladı. Yüzlerce tatlı çeşidiyle Diyarbakırlıların damak tadına hitap etmeye devam eden firma, Türkiye’ye yayılarak Türk markası olma hedefine de adım adım ilerliyor.

Diyarbakır Lokantacılar Kebapçılar ve Tatlıcılar Oda Başkanı Haşim Elkaan’ın katılımıyla dualar eşliğinde yeni şubeyi açan Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, işletmelerinde yeni konsept ile kurumsallaşarak aile ortamı oluşturduklarını ve müşterilerine en iyi şekilde hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi. Elaldı, "Açılışlarımız devam ediyor, Diyarbakır’da 13, Türkiye geneli 19 şubemiz var. Mevcut ilçelerimizde eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz. Halka yetişmek için bayrama sayılı günler kala şubelerimizi açtık. Yatırımlarımız son hız devam ediyor. Pandemi dinlemeden eksik olan ilçelerimize yer açmaya devam edeceğiz. Son bir haftada iki şube açtık, toplamda 33 kişi istihdam ettik, insanlara faydalı olduğumuz için mutluyuz. 2 milyon 500 bin liralık yatırım var, projelerimiz devam ediyor. Dondurma ile ilgili çalışmalarımız var, onun da fabrikasını kuracağız. Türkiye’de olmayan dondurmaları üreteceğiz. Orijinal meyveli aromasız dondurma üreteceğiz, şu anda mevcut dünyada yok. Bir kaza bela olmazsa yıl sonu itibarı ile bir hedefimiz var, o fabrikayı kurmak. 6 milyonluk bir iş, büyük bir fabrika olacak, 30 kişiye yakın istihdam sağlayacağız. Yıl sonu hedefimiz 30 şube, bin çalışan, şua nda 600’e yakın çalışanımız ve 19 şubemiz oldu. Hedefimize ulaşacağız, az kaldı. Bu şubemizi bugün açtık, Diyarbakır’ın en büyük ilçesi Bağlar, ihtiyaç duyuldu iki şube açtık bu ilçede. Hizmetin herkesin ayağına gitmesi düşüncesiyle büyümekle beraber kurumsallaşma yolunda bazı hedeflerimiz ve kendimize göre konseptlerimiz var. Bunlarda ne demek; her gün masraf, her gün 5 kişi istihdam. Aşkla işimizi yapıyoruz. Herkesin rahatlıkla bizim mekanlara gelebilmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Yorumlar (0)
banner378
29°
açık
Namaz Vakti 26 Temmuz 2020
İmsak 04:00
Güneş 05:48
Öğle 13:16
İkindi 17:12
Akşam 20:34
Yatsı 22:14
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 33 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Göztepe 34 42
11. Kasımpaşa 33 40
12. Konyaspor 34 36
13. Gençlerbirliği 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Ankaragücü 34 32
18. Kayserispor 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurum BB 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 37 96
2. Man City 37 78
3. M. United 37 63
4. Chelsea 37 63
5. Leicester City 37 62
6. Wolverhampton 37 59
7. Tottenham 37 58
8. Sheffield United 37 54
9. Burnley 37 54
10. Arsenal 37 53
11. Everton 37 49
12. Southampton 37 49
13. Newcastle 37 44
14. Crystal Palace 37 42
15. West Ham 37 38
16. Brighton 37 38
17. Aston Villa 37 34
18. Watford 37 34
19. Bournemouth 37 31
20. Norwich City 37 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25