"Pandeminin olumsuz etkilerini aştık"

Pandemiyle beraber Türk sanayisinin farklı sektörlere göre yükselme trendine girdiğini belirten Mustafa Oral, "Dördüncü çeyrekte rekor kırmayı bekliyoruz. Türk sanayisi pandemiyle beraber yukarı yönlü bir ivme yakaladı. Dördüncü çeyrek için yüzde 11-15 gibi bir büyüme beklentimiz var” dedi.

İstanbul’da WIN EURASIA Sanayi Fuarı başladı. Fuar, katılımcı ve ziyaretçilerine 360 derece imalat sanayiyi tecrübe etmek için imkanlar sunuyor. Sac işlemeden metal şekillendirme teknolojilerine, otomasyon hizmetlerinden elektrik ve elektronik ekipmanlara, hidrolik ve tesis içi lojistiğe kadar geleceğin fabrikaları için ihtiyaç duyulan tüm eko-sistemi fuarda sergileniyor. Orweld Kaynak Telleri fuarda yerini alan şirketlerden bir tanesi. Sanayi sektörünün geleceği ve büyüme beklentilerinin yanı sıra navlun krizine değinen Orweld Kaynak Telleri Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Oral, “Türkiye’nin ilk üç çeyreğindeki büyüme oranımız yüzde 8,9. Sanayiciler olarak dördüncü çeyrek için yüzde 11 ile 15 arasında bir büyüme beklentimiz var. Ham madde ve navlun fiyatlarının artması emtia fiyatlarına da yansıdı” ifadelerini kullandı.

Türk sanayi sektörünün pandemiyle beraber yükselişe geçtiğini aktaran Oral, “Türk sanayisi pandemiden etkilenmedi. Aksine pandemiyle beraber yukarı yönlü bir ivme yakaladı. Bu yükseliş ihracat verilerimize de yansıyor. Türkiye’nin ilk üç çeyreğindeki büyüme oranımız yüzde 8,9’dur. Tabii ki eylül ayında bu oran biraz daha fazlalaştı. Sanayiciler olarak dördüncü çeyrek için yüzde 11 ile 15 arasında bir büyüme beklentimiz var. Bir önceki yıllara göre ihracatta rekor kırılacağını düşünüyoruz. Sanayi sektörü olarak inşallah 2023 yılı hedeflerine ulaşmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

“Navlun fiyatları ham madde getirmemizi zorladı”

Navlun fiyatlarının ham madde tedarik etmekte büyük sorunlar yaşattığını belirten Oral, “Pandemiyle beraber gelen problemler tabii ki oldu. Dünyada yaşanan bu sıkışıklıklar bizi de etkiledi. Navlun fiyatları bizlere büyük bir problem yaşattı. Ham madde getirmekte ve tedarik etmekte zorlanıyoruz. Ham madde ve navlun fiyatlarının artması emtia fiyatlarına da yansıdı. Dolar kurlarının değişmesiyle beraber imalat sektörümüzdeki fiyatlar, 2020 yılı verilerine göre yüzde 40 oranında yükseldi” dedi.

“Şirket olarak 2025 yılında 2 kat büyümeyi hedefliyoruz”

Şirket olarak kapasitelerini arttırmak ve istihdam olarak 3 kat büyümeyi hedeflediklerini bildiren Oral, “Sanayi sektöründe çarklar her zaman dönüyor. Yatırımlar, istihdam ve ihracatımız devam ediyor. Şirket olarak 2025 yılı hedeflerimiz var. Kapasitelerimizi 2 kat büyütme ve istihdam olarak 3 kat gibi bir büyüme planımız var. Ürettiğimiz birçok ürünü ihracat yapıyoruz. Özellikle firmalarımızdan bir tanesinde sadece ihracat yapıyoruz. Bu firmamızda ihracat verileri olarak yüzde 12’lik bir büyüme ile yola devam ediyoruz. Diğer firmalarımızda ise 2025 yılına kadar ihracat hedefimiz yüzde 60 oranında belirlendi” açıklamalarında bulundu.