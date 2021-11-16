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Pandeminin KOBİ’ler üzerindeki etkisi hafifliyor

Pandemiden büyük ölçüde etkilenen KOBİ’ler için toparlanma bu yıl itibarıyla başladı. 2021 yılında KOBİ’lerin toplam satışları yüzde 4,5 artarken, e-ticaret satışları ise yüzde 31,4 oranında arttı.

Ekonomi 16.11.2021, 10:56
Pandeminin KOBİ’ler üzerindeki etkisi hafifliyor

Pandemiden büyük ölçüde etkilenen KOBİ’ler için toparlanma bu yıl itibarıyla başladı. 2021 yılında KOBİ’lerin toplam satışları yüzde 4,5 artarken, e-ticaret satışları ise yüzde 31,4 oranında arttı.

Geçtiğimiz yıldan bu yana dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi, küçük işletmeleri önemli ölçüde etkiledi. ‘İyileşme İçgörüleri: Küçük İşletmeler Yeniden Başlıyor’ adlı araştırma raporunda pandeminin dünya genelindeki KOBİ’ler üzerindeki etkisinin boyutlarını gözler önüne serildi. Dünya genelinde 19 pazara odaklanan rapor, krizin en çok hissedildiği dönemde küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) satışlarının büyük şirketlere göre yüzde 20 kadar geride kaldığını ortaya koydu. Kobiler için toparlanmanın bu yıl itibari ile başladığı raporda yer alırken, 2021 yılında KOBİ’lerin toplam satışları yüzde 4,5 artarken, e-ticaret satışları ise yüzde 31,4 oranında arttığı belirtildi.

Merkezi bölgelerdeki KOBİ’lerin satışları düştü, şehir dışındakilerinki ise yüzde 8 oranında arttı

Pandemi nedeniyle kapanan küçük işletmelerin kapalı kaldığı sürenin büyük işletmelere kıyasla 3 kat daha fazla olduğu belirtilen rapora göre; Nisan ayında kapanan küçük işletmelerin üçte biri 6 ay boyunca kapalı kalırken, beşte biri ise 12 ay boyunca kapalı kalmaya devam etti. Turist sayısındaki azalma ve evden çalışmaya geçiş nedeniyle, merkezi iş bölgelerindeki küçük işletmelerin harcamaları yüzde 33 düşerken, şehir dışındaki küçük işletmelerin satışları ise yüzde 8 oranında arttı.

KOBİ’lerin e-ticaret kullanımı 3 ay içerisinde 3 kat arttı

Mastercard’ın analizine göre, geçtiğimiz yıl dünya genelinde kurulan küçük işletme sayısı üçte bir oranında artış gösterirken, büyük işletmelere göre 8 kat daha fazla yeni küçük işletme kuruldu. Bununla birlikte, bu süreçte e-ticaret faaliyetlerine başlayan küçük işletmelerin sayısı pandemi öncesine göre 3 kat artarak Temmuz 2020 döneminde zirveye ulaştı. Dijital kanallarda satış yapan küçük işletmelerin sayısı, küresel düzeyde hızla artmaya devam ediyor.

Konaklama sektöründeki KOBİ’ler yaz mevsiminin kazananı oldu

Sektörler özelinde önemli veriler içeren raporda, konaklama sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin 2020 ve 2021 yaz aylarında açık ara farkla önceki yıllardan daha iyi performans gösterdiği belirtiliyor. Büyük şehirlerin merkezi noktalarında bulunan oteller pandemiden olumsuz etkilenirken, özellikle yurt içi seyahatlerde butik otellerde kalma eğiliminin artmasının KOBİ’lerin performansını olumlu yönde etkilediği görülüyor.

Bununla birlikte, yapılan analizde, yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin 2021 yılında dünya genelinde büyük restoranlara göre yaklaşık yüzde 17 daha düşük performans gösterdiğinin altı çiziliyor.

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