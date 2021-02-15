Pandemiden sonra gayrimenkulde fark yaratan kazanır

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınıyla birlikte, yaşam şekillerimizde kalıcı değişikliklerin meydana gelmesi, gayrimenkul üreticilerini acil eylem planı yapmaya yöneltti. Son olarak Türkiye’nin en büyük şirketler topluluklarından Koç Grubu ve Akbank'ın çalışanlarını evden çalışma modeline kalıcı geçme kararı almasıyla birlikte, yaşam alanlarının mimari olarak home-office konseptine döndürülmesi de zorunlu hale geldi. İş yaşamının verimliliğini artırmak için dönüşüme geçilmesi gerektiğini belirten Demay A.Ş Genel Müdürü Ali Gökçiler, “İş hayatı artık ev yaşamıyla birlikte sürdürülecek. Bu dönemde artan ihtiyaçların görülmediği takdirde sektör oyuncuları gelecekte kendisine yer edinemez” dedi. Yeni dünya çalışma sistemine uygun konutlar üretilmesi gerektiğine vurgu yapan Gökçiler, “ Online toplantılara uygun izolasyonlu odalar, elektrik kesintisi durumunda bu kesintileri önleyecek güç kaynakları kullanılmalı. Evde birden fazla çalışan insanlar için hem work station hem de yemek masası olarak kullanılabilecek alternatifler üretilmeli. Bugünden sonra gayrimenkulde fark yaratan kazanacak. Artık insanların bu dönemdeki ihtiyaçlarına cevap veren kimse oraya yönelecek. O yüzden şirketlerin bu ihtiyaçlara cevap vermesi lazım. Yoksa sektör oyuncuları kendilerini geleceğe taşıyamayabilir. İhtiyaçları karşılamayan ayakta kalamayacak.’ açıklamalarında bulundu.

“Bağımsız çalışma mekanları oluşturulmalı”

Özellikle Türkiye’de küçük evlerde yaşayanların bağımsız iş yapabilme alanları oluşturmak adına bazı düzenlemeler de yapılabileceğini kaydeden Gökçiler, “Ev değişikliğine gitmek isteyecek olan alıcılar, daha küçük ama bağımsız çalışmaya imkan verecek alanlar isteyecekler. Ev-ofis şeklinde yeni satış stratejileri belirlenmeli. Havalandırma, aydınlatma gibi konular daha da önemli hale gelecek” diye konuştu.

Yabancı yatırımcı da trendleri takip ediyor!

Uluslararası yatırımcıların izlediği yatırım trendlerini dönemsel olarak analiz eden araştırmaya göre, yabancı yatırımcıların %53,9’unun 2014-2018 yılları arasında Türkiye’den gayrimenkul satın aldığını, %37,6’sının ise 2019-2020 yılları arasındaki yatırım trendini takip ettiğini ortaya çıkardığını aktaran Gökçiler, “Veriler ‘yeni bir yatırımcı’ profili ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Sırf yerli alıcı değil, yabancı yatırımcının da alım iştahı yeni nesil gayrimenkullere yöneliyor” dedi.