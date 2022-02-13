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Pandemiden etkilenen etkinlik teknolojileri sektöründe hareketlilik başladı

Türkiye’de son yıllarda giderek istikrarlı bir büyüme yakalayan etkinlik sektörünün paydaşları Antalya’da buluştu. Tüm Etkinlik Teknolojileri Sektörü Derneği (TETSED) Başkanı Vedat Coşkun, pandemiden oldukça olumsuz etkilenen sektörün yeni yeni hareketlenmeye başladığını söyledi.

Ekonomi 13.02.2022, 10:56
Pandemiden etkilenen etkinlik teknolojileri sektöründe hareketlilik başladı

Türkiye’de son yıllarda giderek istikrarlı bir büyüme yakalayan etkinlik sektörünün paydaşları Antalya’da buluştu. Tüm Etkinlik Teknolojileri Sektörü Derneği (TETSED) Başkanı Vedat Coşkun, pandemiden oldukça olumsuz etkilenen sektörün yeni yeni hareketlenmeye başladığını söyledi.

Tüm Etkinlik Teknolojileri Sektörü Derneği (TETSED) 3. Sektörel Değerlendirme Toplantısı, 10-13 Şubat tarihleri arasında Antalya Titanıc Deluxe Golf Belek’te düzenlendi. Sektör paydaşlarını kurumsal bir çatı altında toplamayı hedefleyen TETSED, Türkiye genelindeki üye katılımcıları ile Antalya’da sektörün gündemini tartıştı. Toplantıda sektörde görev alan çalışanların mesleki yeterlilik belgesi edinmesi, sektörde sigortalaşma ile ilgili gelinen son durum, sektörel finansal okuryazarlık ve etkinlik alanlarında yaşanan hukuki sorunlar gibi konu başlıkları tüm yönleriyle ele alındı. Özellikle pandemi kısıtlamalarının kalkması sonrası hızlı bir toparlanma sürecine giren etkinlik sektörünü önümüzdeki günlerde nelerin beklediği gibi güncel konu başlıkları da deneyimli isimler tarafından tartışıldı.

“Sektör kalabalığa iş yapıyor, pandemi kalabalığa karşı”

TETSED Başkanı Vedat Coşkun, 150 üyeden 125 üyenin toplantıya katıldığını ve toplantıda sektördeki sorun ve sıkıntıların tartışıldığını belirtti. Sektörün kalabalığa iş yaptığını ancak pandemi nedeniyle de oldukça etkilendiklerini aktaran Coşkun, “Pandemi kalabalığa karşı olduğu için direkt etkilendi ve işlerimiz o gün bitti. 1,5 yıl içerisinde online toplantılarla ileride neler yapabilirizi tartışarak bugünlere geldik” dedi.

“Eleman sıkıntısı çekiyoruz”

En büyük problemlerinin başında sektörde eleman sıkıntısı olduğunu ifade eden Coşkun, “Bizim yaptığımız iş elektrikle başlıyor ve elektronikle devam ediyor. Meslek liselerine yatırım yapmaya başladık. Birkaç arkadaşımız meslek liselerine stüdyolar kurdular. Buradaki elektrik, elektronik, ses ve ışık okuyan öğrencileri stajyer olarak alıyoruz. 10 stajyer alıyorsak belki de iki tanesi firmamızda oluyor. Ama bu pandemi şartlarından dolayı personel sıkıntımız çoğaldı. Şu anda Milli Eğitim Bakanlığının açtığı mesleki yeterlilik merkezleriyle işbirliği yaparak, sektörü hem sertifikasyon konusunda çalışmalarımız var. Personel yetiştirmek için uğraşıyoruz” diye konuştu.

“En ufak dalgalanmadan etkileniyoruz”

Coşkun, sektörde sürdürülebilirliği sağlamak adına çalışma içerisinde olduklarını fakat ülke genelindeki en ufak dalgalanmadan olumsuz etkilendiklerini dile getirdi. Yurt dışındaki paydaşlarıyla çalışma şartlarının farklılıklarından da bahseden Coşkun, “Bizim burada bir günde yaptığımız işin hazırlığını onlar üç günde yapıyorlar. Bizdeki şartlar çok farklı. Şartlarımız onlara göre daha ağır. El birliğiyle daha iyi hale getirebilmek için çalışıyoruz” dedi.

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