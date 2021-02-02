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Pandemide talebin arttığı lüks yat sektörü 20 yılda 1,2 milyar dolarlık ihracat yaptı

Dünya ekonomisini ve sosyal yaşamı olumsuz etkileyen korona virüs sürecinde lüks yat sektörü yoğun talep gördü. 2000-2019 yılları arasında toplam 42 yat üretilerek ihraç edilirken 2020’de 37 adet yat sahiplerine teslim edildi. 2000-2019 yılları arasında bölgede üretilen yatların toplam boyu 8 bin 248 metreye ulaşırken, 2020 yılı itibariyle bu rakam 9 bin 3 metre oldu. 20 yılda lüks yat ihracından 1 milyar 277 milyon dolar döviz sağlandı.

Ekonomi 02.02.2021, 14:07
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Pandemide talebin arttığı lüks yat sektörü 20 yılda 1,2 milyar dolarlık ihracat yaptı

Dünya ekonomisini ve sosyal yaşamı olumsuz etkileyen korona virüs sürecinde lüks yat sektörü yoğun talep gördü. 2000-2019 yılları arasında toplam 42 yat üretilerek ihraç edilirken 2020’de 37 adet yat sahiplerine teslim edildi. 2000-2019 yılları arasında bölgede üretilen yatların toplam boyu 8 bin 248 metreye ulaşırken, 2020 yılı itibariyle bu rakam 9 bin 3 metre oldu. 20 yılda lüks yat ihracından 1 milyar 277 milyon dolar döviz sağlandı.

Kalabalık ortamlarda bulunmaktan çekinen ve korona virüs salgınına karşı kendilerince önlem almak isteyen orta ve üst düzey gelire sahip olanlar denizlere açılmak için yatlara yöneldi. Antalya Serbest Bölge Kurucu, Yatırım ve İşletici A.Ş (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, pandemi sürecinde tüm sektörlerde sorun yaşandığını belirterek dünyada marka olan Antalya Yat sektöründe de ilk başlarda büyük endişe duyduklarını söyledi.

Ancak endişe etmekte kısa sürede yanıldıklarını ifade eden Gürses, pandemi sürecinde Antalya Serbest Bölgesinde yat firmalarının dünyanın dört bir yanından siparişler aldığını bildirdi. Korona virüsten korunmak isteyen orta ve üst düzey gelir grubundan insanların yat siparişi vererek denizlere açılmak istediğini anlatan Gürses, şunları kaydetti:

"Pandemi süreci tüm sektörler için çok önemli idi. Yat sektörü bu süreçte nereye gidecek diye düşünüyorduk. Ancak düşündüğümüzün tam tersi oldu. Covid-19 sürecinde bölgemizde yat sektörü çok gelişti. Firmalarımız çok ciddi siparişler aldı. Özellikle orta segmentte 12-34 metre boyundaki yat siparişleri arttı. Bu siparişlerin gittikçe artacağını düşünüyoruz."

20 yılda 1,2 milyar dolarlık yat ihracatı

Antalya Serbest Bölgesinde hem rıhtımda hem de diğer alanlarda yapılacak 14 milyon dolarlık yeni yatırımla bölgede 90 metreye kadar yat yapımı ve onarımının yapılabileceğine dikkat çeken Zeki Gürses, "Lüks yat sektörü aynı zamanda turizme de önemli katkı koyacak. Orta ve üst düzey Avrupalı iş insanları sipariş verdikleri yatların durumunu görmek için Antalya’ya gelecek. Golf oynayacak ya da başka aktiviteler yapacak. Turizmde kalite daha da artacak" diye konuştu

2000-2019 yılları arasında toplam 42 yat üretilerek ihraç edildiğini belirten Zeki Gürses, 2020’de 37 adet çeşitli boylarda yatın sahiplerine teslim edildiğine dikkat çekti. Gürses, "2000-2019 yılları arasında bölgede üretilen yatların toplam boyu 8 bin 248 metreye ulaştı. 2020 yılı itibariyle bu rakam 9 bin üç metre oldu. 20 yılda lüks yat ihracından 1 milyar 277 milyon dolar döviz sağlandı" dedi.

Pandemide yatlara ilgi arttı

Alya Yatçılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Alıa Yacht Buılders) Genel Müdürü Ömer Koray da pandemi sürecinin başlarında sektör olarak endişe duyduklarını belirtti. Ancak süreç içinde bunun tam tersi gelişme yaşadıklarını ve yat için büyük talep geldiğini anlatan Koray, "Pandemi sektöre olumsuz yansır diye düşünüyorduk ama tersi oldu. Çok talep var. ABD, Almanya, İtalya, Fransa, Kanada ve birçok ülkeden talep geliyor. Özellikle 30 metre ve üzeri yat talep ediyorlar. Sanırım, pandemi süreci uzar da kalabalıklardan uzaklaşmak isteyenler var. Potansiyel müşterilerle görüşüyoruz ama dünya genelinde bir belirsizlik var. Bu nedenle imza atamıyoruz. Şu an 7-8 büyük proje için görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

Antalya Serbest Bölge İş İnsanları Derneği (ASBİAD) Başkanı Emre Şandan ise pandemi sürecinde insanların kendilerini koruma amacıyla doğaya attığını bu nedenle denizi tercih ettiklerinin altını çizdi.

Pandemide yat üretiminde önemli sayıda talep geldiğini ancak bunların projelendirilemediğini ifade eden Şandan, sektörün geleceğinin önümüzdeki süreçte daha da parlak olacağına dikkat çekti. Sektörde projelerin en az 2-3 yıl sürdüğünü vurgulayan Şandan, şu andaki mevcut projelerin ise 2021-2022 döneminde sonlanmasının beklendiğini kaydetti. Emre Şandan şöyle devam etti:

"Dünya yat sektöründe ‘Antalya Markası’ oluşturduk. ASBAŞ’ın altyapı ve iskele yatırımları Mayıs-Haziran aylarında tamamlanacak. Bu yatırımlar bitirildiğinde Antalya Serbest Bölgesi, Akdeniz ve Avrupa’nın Bakım, Onarım merkezi haline gelecek."
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