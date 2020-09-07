Pandemi’de ne kadar tasarruf yaptığını öğrenmek ister misin?

Dünyanın en büyük reklamcılık ve halkla ilişkiler şirketi WPP, Covid19 salgınında, gelirini koruyabilen bireyler için evde geçirdiğimiz süre boyunca tasarruf ettiğimiz parayı hesaplayıp bunu iyiliğe dönüştürecek ‘Birikeni Paylaş’ platformunu hayata geçirdi. Pandemi süresinde dışarıda yemedik, içmedik, konsere, sinemaya gitmedik, daha az para harcadık. www.birikenipaylas.com adresine giderek bu süreçte ne kadar para biriktirdiğini öğrenebilir ve birikiminin bir kısmını dilersen paylaşabilirsin.

İyilik paylaştıkça çoğalır

www.birikenipaylas.com ‘da pandemi döneminde ne kadar tasarruf ettiğinizi hesaplayabilmeniz için aylık geliriniz, gelirinizde bu dönemde varsa değişiklik, pandemi öncesindeki sosyal alışkanlıklarınız ve hanede bakımından sorumlu olduğunuz kişiler gibi sorulara verdiğiniz cevaplara göre evde kaldığınız süre boyunca her ay biriktirdiğiniz para miktarı belirleniyor.

Platformda yer alan kuruluşlar

İnsanı yardımdan, ev içi şiddetle mücadeleye, hayvan haklarından, eğitime ve toplum ruh sağlığına kadar çeşitli sivil toplum örgütleri ile platform aracılığı ile tanışabilirsiniz. Platformda; “Bir İz, Mor Çatı, E-Bursum, Ahbap Derneği, Darüşşafaka Cemiyeti ve Haytap Hayvan Hakları Federasyonu, Sivil Toplum İçin Destek Vakfı, Tohum Otizm Vakfı ve Köy Okulları Değişim Ağı (KODA)” yer alıyor. Paylaşımlar çoğaldıkça platformda destek olabileceğiniz kurumlar da artacak.

Paylaşarak bu zor dönemleri daha kolay kıldık

Platform ile ilgili GroupM Türkiye CEO’su Bülent Yar “Tüm dünyayı etkisi altına alan sağlık krizi beraberinde önemli sosyal ve ekonomik krizleri getirdi. Bir an evvel pandemi ile etkin ve sürdürülebilir bir mücadele aracının bulunması ve tüm insanlığın ortak faydasına sunulmasını temenni ediyorum. Bu pandemi dönemi bizlere dayanışmayı, sorumlu davranmayı, ekosistemin sürdürülebilirliği için bizlerin ve kurumların olumlu aksiyonları alma zorunluluğunu çok açık gösterdi. Birbirimizle dayanışarak, paylaşarak bu zor dönemleri daha kolay kıldık. Tamda böyle bir duygu ile paylaşabileceği bir geliri olan kişiler için bir platform yarattık, hem bu dönemin getirdiği kısıtlardan kaynaklı yaptığı tasarrufu hesaplamasına yardımcı oluyor hem de bu tasarrufu ile anlamlı işlere, iyi işlere el vermesine kolaylık sağlıyoruz.” dedi.

WPP bünyesinde yer alan diğer ajansların lider isimleri ise şu açıklamaları yaptı:

VLMY&R CEO’su Arzu Ünal; “Sosyal girişimlerin ekosistemimize iyi geldiğini bir süredir birlikte deneyimliyoruz. WPP Türkiye olarak biz de bir sosyal fayda platformu yarattık. Bu platform bireylerle, toplumsal fayda üretenleri buluşturmayı amaçlıyor, umuyorum ki fayda üretmek, üretilene destek olmak isteyenler için önemli bir kanal olur.”

Ogilvy CEO’su Emine Çubukçu “Pandemi ile birlikte pek çok konuda sorunların derinleştiğini birlikte yaşadık, biz kurum olarak birikim ve tecrübemizi bu sorunların çözümüne fayda sağlamaya yönelik kanalize etmek konusunda her zaman gönüllü olduk. Bu platformda böyle bir kurumsal motivasyon ürünüdür. İçinde yer alan kurumlar için anlamlı sonuçlar üretmesini diliyoruz.”

WundermanThomson CEO’su Ender Buruk, “Dijitalleşen dünyada pandemi süreci de bizleri daha hızla dijital alanda iş sonuçlarına yöneltirken diğer yandan da dijital alanlar hızlı buluşma alanları olarak toplumsal fayda üretmek içinde etkin ve etkili oldu. Bu projemiz dijital bir platformda iyi işler için buluşma alanı, umuyorum büyük buluşmalar olur.”

4129 Grey CEO’su Alemşah Öztürk, “ Fiziksel mesafelerin sosyal destekleri unutturmayacağını hayal ederek yola çıktık, dijital buluşmaların fayda üretebileceğini markalarımız ve hizmet verdiğimiz kurumlar için defaten deneyimledik, şimdi de bu deneyimizi kendi kurumsal sosyal sorumluluğumuz olarak ortaya koyuyoruz.”

Geometry& Hogart CEO’su Alper Üner, “Ekibimizin bu dönemde en keyifle yaptığı iş oldu, bir taraftan sosyal fayda üretirken bir taraftan da kurumların bu faydaları çalışanlarının motivasyon ve bağlılığını arttırıyor, ne mutlu bize mümkün kıldık.”

AMVG Ceo’su Berk Üder, “Bizim işimiz dijitalde oyun kurmak, bu kurduğumuz en keyıfli kurgu idi.”

Effect BCW CEO’su Gonca Karakaş, “İletişimi tutku ile yapıyoruz, birde iletişimini yaptığımız konu böyle bir toplumsal fayda işi olunca iletişimin değiştirme gücüne olan inancımız büyüyor.”

H&K CEO’su Pelin Kocaalp ise, “Kriz yönetiminde önemli bir tecrübeyi ülkemize kazandırdık, pandemide bu anlamda bir kriz yönetimi ve bu kriz sadece sağlık alanında yaşanmıyor, neden olduğu ikincil etkilere karşı çözüm üretmek bizim için büyük bir mutluluk” açıklamasını yaptı.

Biriktirdiğiniz para nasıl hesaplanıyor?

Peki bu süreçte ne kadar para biriktirdiğinizi ‘Birikeni Paylaş’ nasıl hesaplıyor? Önce Türkiye’de normal bir dönemdeki masraf kalemlerini ve davranış şekillerini analiz ettiler. Ortalama hane halkı büyüklüğü, market alışverişi, benzin ve restoran fiyatları, sinemaya gitme sıklığı gibi verileri resmi kaynaklardan, uluslararası kurumlardan, pazar araştırmaları ve kişisel beyan çalışmalarından toplanan sonuçları bir araya getirdiler. Buradan hareketle, gelirinize bağlı olağan harcama eşiklerini belirlediler. Aile durumuna verdiğiniz yanıtla bağlantılı olarak bütçenizde ulaşım kategorisindeki düşüşü ve market kategorisindeki artışı dikkate aldılar ve online eğlence kategorisindeki olası üyelikleri ve satın almaları da değerlendirmeye kattılar. Tüm bu veriler ışığında eve kapandığınız dönemde oluşan birikimi ve normal bir zamanda ayda ne kadar biriktirebileceğinizi hesaplayabilmelerini sağladı.