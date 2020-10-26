Pandemide konut satışı rekor kırdı

Geçen yılın ilk 8 ayında Bodrum’da satılan konut adedi 2 bin 930 iken, 2020'nin aynı döneminde yüzde 34,33 artışla 3 bin 936'ya yükseldiğini belirten Besa Grup Satış Ve Pazarlama Koordinatörü Şule Alp, “Ancak pandemi sonrası normalleşme döneminde gerçekleşen satışlar baz alındığında bu rakam çok daha yüksek oranlarda gerçekleşti. Geçen yıl haziran, temmuz ve ağustos döneminde 1.219 konutun satıldığı ilçede, bu sene aynı dönemde yüzde 83,1 artışla 2 bin 232'ye yükseldi” dedi.

Mega projeler tercih edilmedi

Koronavirüs nedeniyle kalabalık olmayan butik sitelere, bahçe katı, geniş balkonlu, kiler odasına sahip dairelere taleplerin artığını aktaran Besa Grup Satış Ve Pazarlama Koordinatörü Şule Alp, “Yüksek katlı mega projelerden ziyade az katlı bahçeli 1 oda fazla olan evler ihtiyaç haline geldi. Eskiden şehir merkezinde, yüksek rezidanslar, mega projeler tercih edilirken artık şehrin dışında, daha küçük ölçekli projeler isteniyor. Ayrıca yeşil alan, yürüyüş yolları her zaman sorulurdu ama artık onların da önemi daha çok arttı. Müstakil bahçeli evlere hatta şehre yakın köylere kaçış var” dedi.

Yabancılar da ilgi gösteriyor

Şule Alp’in verdiği bilgilere göre konut satışında rekor kırılmasının bir diğer nedeni de dövizdeki dalgalanmalarla beraber yabancı yatırımcıların da Bodrum’da gayrimenkul alması. Alp, “Son 5 yıla bakıldığı zaman en yüksek satış rakamları ve kredi kullanım oranları mevcut. Bankaların pandemi döneminde kredi desteği sayesinde konut satışlarında en yüksek aylık rakamlar görüldü. Firmaların İlave kampanyaları sayesinde çok güzel bir ivme yakalandı. Biz de bankaların yapmış oldukları kampanyalara ek olarak projelerimizde sunduğumuz ek vadelendirme seçenekleriyle satış ofislerimizde çok ciddi yoğunluklar yaşadık. Şu anda da çeşitli kampanyalarla sektörümüzü desteklemeye devam ediyoruz” diye konuştu.

‘Bodrum’da hareketlilik sürecek’

Beklentilerin değişiklik göstermesi sebebiyle Bodrum’da tercih edilen bölgelerde farklılıklar yaşandı. Yalıkavak, Gündoğan, Bitez gibi popüler bölgelerin dışında daha önce talebin az olduğu bölgelerde de hareketlilik yaşandı. Şule Alp, Bodrum’daki emlak piyasasıyla ilgili şunları söyledi: “Kızılağaç, Meşelik, Dörttepe, Güvercinlik gibi Bodrum’un merkezinden uzak ama ulaşım kolaylığı olan birçok kişinin belki daha önce adını duymadığı civar yerleşim yerlerinde de satışların oldukça iyi. Koronavirüs nedeniyle yeni proje geliştirme fikrine mesafeli duran yatırımcılar, hedefledikleri projeleri yeniden gündeme getirmeye başladı Proje geliştirme planı olmayan yatırımcılar da bu dönemde yeni yatırım yapma yönünde ilerliyor. Çünkü görünen o ki, satışlardaki artışın yıl sonuna kadar aynı hızla ilerlemesi karşısında yeni proje geliştirmek kaçınılmaz olacak. Hem yatırımcı hem de konut geliştiriciler tarafından hazirandan bu yana başlayan yatırım iklimi sonbaharı da içine alacak şekilde yıl sonuna kadar sürecek gibi gözüküyor.”