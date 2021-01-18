Pandemide evcil hayvan kıyafetlerine talep arttı

İnsanlar kendileri kadar evcil hayvanları için de alışverişe çıkıyor. Evcil hayvanlara da artık insanlar gibi yazlık ve kışlık olarak çeşit çeşit kıyafetler alınıyor. 3 yıl önce kendi evcil hayvanına kıyafet tasarlayarak bu alanda meslek edinen Özge Bülbül, pandemi döneminde evcil hayvan kıyafetlerinde satışların çok arttığını belirtti.

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde yaşayan Özge Bülbül 3 yıl önce sahiplendiği kedisi için tasarladığı kıyafetlerin sosyal medya da ilgi görmesiyle bu serüvene başladığını belirtti. Eşiyle beraber farklı meslek gruplarında çalışan Bülbül, kedisine diktiği kıyafetlere ilginin artmasıyla kıyafetleri sosyal medyadan satışa çıkararak buradan bir gelir elde ettiğini belirtti. Bülbül, “Pandemi döneminde insanlar evde daha fazla vakit geçirdikleri için satışlarımızda büyük bir artış var” ifadelerini kullandı. Bülbül, kedi ve köpek kıyafetlerinin yanı sıra nadiren tavşan kıyafetleri de dikiyor.

“Pandemi döneminde evcil hayvan kıyafetlerine talep arttı”

Pandemi döneminde satışların arttığına dikkat çeken Bülbül, “ Pandemi döneminde şaşırtıcı bir şekilde talepler çok fazla artmaya başladı. İnsanlar pandemi nedeniyle evlere kapandığı için evcil hayvanlarıyla çok daha fazla zaman geçirir oldular. Bazen hayvanlarına doğum günü hazırlayan insanlar oluyor kendi nikahlarında düğünlerinde evcil hayvanları insanlara eşlik ediyor kısaca her anlarında yanında olan hayvanları için o güne özel kıyafet giydirmek istiyorlar ve bizden özel tasarım kıyafetler istiyorlar. Bizde bu taleplerini karşılayacak şekilde kıyafetler dikip satışımızı yapıyoruz” dedi.

“Kumaş seçiminde tamamen doğal üretilmiş kumaşları tercih ediyoruz”

Evcil hayvanlara dikilen kumaşların özenle seçildiği ve hayvanların hareket imkanlarını kısıtlamayacak şekilde tercih edildiğini belirten Bülbül, “Burada özel kumaşlar kullanıyoruz. Düşününki bir bebeğe nasıl narinlik duyup ona özel kumaş seçerek kıyafetler alıyorsak burada diktiğimiz kıyafetlerde de aynı hassasiyeti gösteriyoruz. Özellikle pamuklu ürünleri tercih ediyoruz. Renk vermeyen kumaşlar ve tamamen doğal maddelerden elde edilen kumaşları tercih ediyoruz. En önemlisi de evcil hayvanlarımızın hareket imkanlarını kısıtlamayacak ürünleri tercih ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Gelirimizin bir kısmını sokak hayvanlarına harcıyoruz”

Sokak hayvanlarına da yardım ettiklerini belirten Bülbül, “Gelirimizin bir kısmını sokak hayvanlarına harcıyoruz. Onlara mama ve aşı yardımı yapıyoruz çünkü onlar dışarıda yalnız ve kimsesizler. Tabi ki birçok dernek ve kuruluşlar sokak hayvanlarına yardımda bulunuyor ama bizde elimizden geldiğince müşterilerimizin sayesinde destek olmaya çalışıyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.