Pandemide alışveriş rekoru yüzde 35 ile İstanbul’un oldu

Pandeminin başlangıcından itibaren ciddi bir ivme kaydeden e-ticaret sektörünün 2020 yılı verileri Ticaret Bakanlığı tarafından açıklandı. Rapora göre, Türkiye’de en çok e-ticaret alışverişi yapan ilk 10 ilden birincisi yüzde 35’lik rekor ile İstanbul oldu. İkinci sıraya yüzde 11 ile Ankara yerleşti. Ankara’yı; İzmir yüzde 6, Bursa yüzde 3, Antalya yüzde 3; Kocaeli, Adana, Konya, Mersin ve Gaziantep ise yüzde 2 ile takip etti.

“E-ticaret, kullanıcılara zaman tasarrufu sağlıyor”

10 yılı aşkın tecrübesi ve 40’tan fazla uzman personeli ile müşterilerinin e-ticaret alanındaki rekabetlerini güçlendirmeye yardımcı olan Meydan Bilişim’in yenilikçi projesi yerli yazılım firması Meydaneticaret’in Kurucusu Şerif Temizkan, “E-ticaret sitesi aracılığı ile internet üzerinden alışveriş yapılması tüketicilerin zaman tasarrufu yapmalarını sağlıyor. Kısıtlamalarda birçok mağazanın belirli saatlerle hizmet vermesi ve tam kapanma sürecinde de hizmetini geçici süreliğine durdurması, e-ticaretin hayatımızı ne kadar kolaylaştırdığını bir kez daha gösterdi. E-ticaret sitelerinin kısıtlamaların dışında kalması ve 7/24 hizmet vermesi, e-ticaret sitelerinin firmalara ve tüketicilere sağladığı en büyük faydalardan bir tanesi” dedi.

E-ticaret sektörünün 2021 hedefi: 400 milyar TL

Türkiye’deki e-ticaret sektörünü değerlendiren Şerif Temizkan, şu bilgileri verdi: “Türkiye’de e-ticaret sektörü 2019 yılında Türk Lirası bazında yüzde 39 büyüme ile 83.1 milyar liralık hacme ulaştı. Sektör dolar bazında yüzde 18 büyürken, 2015-2019 yılları arasında sektörün ortalama yıllık büyüme hızı yüzde 35 oldu. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD)’nin açıkladığı 2020 yılı e-ticaret verilerine göre ise koronavirüs salgının da etkisiyle, 2020 yılında online alışveriş harcamaları geçen yıla göre yüzde 85 büyüdü. Rekor büyüme yaşayan e-ticaret sektörünün 2021 hedefi ise 400 milyar TL.”

Türkiye nüfusunun yüzde 25’i 2020’de ilk kez online alışveriş yaptı

2020 yılında Avrupa’da ilk kez online alışveriş yapanların oranının yüzde 13, Türkiye’de ise yüzde 25 oranında gerçekleştiğini ifade eden Şerif Temizkan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Alışkanlıkların değiştiği bir dönemde e-ticaretin konforuna alışan müşterilerin pandemi sonrasında da e-ticaret alışverişlerine devam etmesi bekleniyor. 2020 yılı e-ticaret verileri göz önünde bulundurulduğunda Pandeminin etkisiyle bazı sektörlerde e-ticarette artış yaşandığı gözlemlenebiliyor.”

Meydaneticaret.com’dan güçlü altyapı modeli

Artan talep doğrultusunda birçok firmanın e-ticaret alanına yöneldiğine işaret eden Meydaneticaret’in Kurucusu Şerif Temizkan, şunları kaydetti: “E-ticaret alanında fark yaratmak için doğru bir firma ile yola çıkmak da en az gerçekleştirilen faaliyetler kadar önemli. Bizler meydaneticaret olarak müşterilerimizin iş dünyasının beklentilerine uyum sağlayabilmesi veya kurumsal gelişim ihtiyaçlarına özel çözüm bulabilmek için danışmanlık yapıyoruz. meydan eticaret hayal edilebilen tüm tasarım seçeneklerine ve iş modeline göre şekillenebilen bir yönetim paneline sahip. Satışları artırmayı ve en iyi operasyon kurgusuna göre verimliliği hedefleyen e-ticaret paketlerimiz mevcut. Yönetici panelinde kolay yönetilebilir işletme araçlarıyla birlikte müşterilerimizin istek ve ihtiyaçlarına göre işlevsel modülleri entegre ederek çok daha güçlü bir yapıyı oluşturuyoruz.”