banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Streste İsviçre, mutlulukta Fransa lider
Streste İsviçre, mutlulukta Fransa lider
Uzaktan eğitim sorunlarına çözüm önerileri
Uzaktan eğitim sorunlarına çözüm önerileri
"Uzaktan eğitim tatil olarak algılanmamalı"
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?

Pandemi ve doların yükselmesiyle yerli üretime geçildi, üretilen oto yedek parçaları raflardaki yerini aldı

DOLARIN YÜKSELMESİ VE PANDEMİ NEDENİYLE YURT DIŞINDAN GETİRİLEMEYEN OTO YEDEK PARÇALARI, YERLİ ÜRETİMİN BAŞLAMASIYLA BERABER RAFLARDA YERİNİ ALDI. YERLİ ÜRETİLEN YEDEK PARÇALARIN UCUZ OLMASI SATICILAR VE ALICILARI MEMNUN ETTİ.

Ekonomi 09.09.2020, 12:13
2
Pandemi ve doların yükselmesiyle yerli üretime geçildi, üretilen oto yedek parçaları raflardaki yerini aldı

Doların yükselmesi ve pandemi nedeniyle yurt dışından getirilemeyen oto yedek parçaları, yerli üretimin başlamasıyla beraber raflarda yerini aldı. Yerli üretilen yedek parçaların ucuz olması satıcılar ve alıcıları memnun etti.

Doların yükselmesi ve pandemi nedeni ile ülke dışından getirilemeyen oto yedek parçaları yerli olarak üretildi. Yedek parçalar, üretimin başlamasının ardından raflardaki yerini aldı. Pandemi ve dolardaki artıştan dolayı sanayi üretiminde yerli ve milli yedek parça üretiminin sevindirici olduğunu belirten oto yedek parça satışı yapan Serdar Özyeşil, yerli yedek parçaların raflardaki yerini aldığını söyledi. Özyeşil, "Bu dönem biliyorsunuz pandemi yaşadık, bu pandemi döneminde yedek parçanın yurt dışından Türkiye’ye gelişinde sorun oldu. Aslında bu Türkiye için avantaja dönüştü. Türkiye’de yedek parça imalatı arttı. Hem doların yükselmesi hem de pandemi den dolayı yurt dışından yedek parçanın gelmemesinden dolayı Türkiye’deki imalatçılar çok kaliteli ve ucuza yedek parça imal etmeye başladılar. Buda bizim ülkemiz ve sanayimiz için çok çok iyi oldu. Şuanda yurt dışından gelen Türkiye’de üretilemeyen birçok yedek parça şuan da artık Türk markasıyla Türk raflarında Türkiye’de üretiliyor. Türk sanayisi bunu üretiyor. Bizde onları satmaya çalışıyoruz. Pandemi ve doların yükselmesi aslında oto yedek parça imalatçıları için bir avantaj oldu. Bizde bu avantajdan insanları, müşterileri faydalandırıyoruz" dedi.

Yorumlar (0)
banner378
27°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 09 Eylül 2020
İmsak 05:04
Güneş 06:32
Öğle 13:06
İkindi 16:41
Akşam 19:31
Yatsı 20:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Erzurumspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Denizlispor 0 0
7. Karagümrük 0 0
8. Fenerbahçe 0 0
9. Galatasaray 0 0
10. Gaziantep FK 0 0
11. Gençlerbirliği 0 0
12. Göztepe 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Başakşehir 0 0
15. Kasımpaşa 0 0
16. Kayserispor 0 0
17. Konyaspor 0 0
18. Çaykur Rizespor 0 0
19. Sivasspor 0 0
20. Trabzonspor 0 0
21. Malatyaspor 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Ankara Keçiörengücü 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Bandırmaspor 0 0
9. Boluspor 0 0
10. Bursaspor 0 0
11. Eskişehirspor 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Menemen Belediyespor 0 0
14. Osmanlıspor 0 0
15. Samsunspor 0 0
16. Tuzlaspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Arsenal 0 0
2. Aston Villa 0 0
3. Brighton 0 0
4. Burnley 0 0
5. Chelsea 0 0
6. Crystal Palace 0 0
7. Everton 0 0
8. Fulham 0 0
9. Leeds United 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Liverpool 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Newcastle 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. West Bromwich 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atletico Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Cádiz 0 0
6. Deportivo Alaves 0 0
7. Eibar 0 0
8. Elche 0 0
9. Getafe 0 0
10. Granada 0 0
11. Huesca 0 0
12. Levante 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0